İslami Oyunlar’da Türkiye fırtınası

Konya'da düzenlenen ve açılışını önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye madalyaları topladı. Para yüzmede kadınlar S4-5sınıfı 50 metre sırtüstündeSümeyye Boyacı altın, SevilayÖztürk gümüş, Emine Avcuise bronz madalya elde etti. Erkekler S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstünde Beytullah Erdoğlu altın, Hamit Demir bronz kazandı. Kadınlar S6-10 sınıfı 100 metre sırtüstünde ise ŞevvalBeren Mutlu, birinci oldu.
TEKVANDODA BOŞ YOK
Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, finalde İran'dan Bendar Soltani'yi yenerek altın madalya elde etti. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, Faslı Abdelbasset Wasfi'ye mağlup olarak gümüşte kaldı. Erkekler 68 kiloda ise Ferhat CanKavurat ise bronz kazandı.
CİMNASTİKTE ŞOV
Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, 168.550 puanla altın madalya kazandı. Adem Asil ayrıca bireysel tasnifte 84.900 puanla altın almayı başardı.
CİRİTTE 1 NUMARAYIZ
Atletizm kadınlar cirit atma finalinde Esra Türkmen, 57.42 metrelik atışıyla altın madalyayı kaptı. Eda Tuğsuz ise 56.59 metre ile gümüş elde etti.
GÜREŞTE 2 BRONZ
Güreşte erkekler serbest stil 97 kiloda Mustafa Sessiz gümüş, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 86 kiloda da Osman Göçen bronz madalya aldı.
BOCCEDE REKOR VAR
Boccede volo basamakta kadınlarda İnce Ece Öztürk, erkeklerde ise Mehmet Can Yakın finale kaldı. Volo altın nokta kategorisinde Faik DursunÖztürk, volo karışık takım basamakta ise Burak Altay-NeclaŞahin ikilisi finale yükseldi. Yakın, 49 atıştan 48'ini vurarak Türkiye rekoru kırdı.
FUTBOLDA 2'DE 2
Futbolda 23 Yaş Altı Milli Takımımız, Kamerun'u 3- 2 mağlup etmeyi başardı. Ay- Yıldızlı ekibimizin gollerini Eren Karadağ, Eren Aydın ve Tayyip Sanuç kaydetti. İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci mücadelesini de kazanarak 6 puana yükseldi.