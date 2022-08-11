İslami Oyunlar’da Türkiye fırtınası

Konya'da düzenlenen ve açılışını önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye madalyaları topladı. Para yüzmede kadınlarelde etti. Erkekler S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstündealtın,bronz kazandı. Kadınlar S6-10 sınıfı 100 metre sırtüstünde isebirinci oldu.Tekvandoda kadınlar 49 kilodafinalde İran'dan Bendar Soltani'yi yenerek altın madalya elde etti. Erkekler 68 kilodaFaslı Abdelbasset Wasfi'ye mağlup olarak gümüşte kaldı. Erkekler 68 kiloda iseise bronz kazandı.Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, 168.550 puanla altın madalya kazandı.ayrıca bireysel tasnifte 84.900 puanla altın almayı başardı.Atletizm kadınlar cirit atma finalinde57.42 metrelik atışıyla altın madalyayı kaptı.ise 56.59 metre ile gümüş elde etti.Güreşte erkekler serbest stil 97 kilodagümüş, 74 kilodave 86 kiloda dabronz madalya aldı.Boccede volo basamakta kadınlardaerkeklerde ise Mehmet Can Yakın finale kaldı. Volo altın nokta kategorisindevolo karışık takım basamakta isefinale yükseldi. Yakın, 49 atıştan 48'ini vurarak Türkiye rekoru kırdı.Futbolda 23 Yaş Altı Milli Takımımız, Kamerun'u 3- 2 mağlup etmeyi başardı. Ay- Yıldızlı ekibimizin gollerini Eren Karadağ, Eren Aydın ve Tayyip Sanuç kaydetti. İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci mücadelesini de kazanarak 6 puana yükseldi.