Haber hattı

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Giriş Tarihi: 13.8.2022

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Helal olsun Merve Tuncel
İTALYA'NIN başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Merve Tuncel büyük bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki yüzücü, 800 metre serbest stilde 8:24.33'lük derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı. Merve Tuncel böylece kadınlar 800 metrede tarihimizin ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandı.

Caddebostan yarın Red Bull ile uçacak
UÇUŞ meraklılarının eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da start alacak. 30 takım, birbirinden ilginç, fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle hayalini gerçekleştirecek. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, yarın Caddebostan sahilinde gerçekleşecek. Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da organizasyona konuk olacak.

3 milyon $'lık büyük ödül sahibini arıyor
DÜNYANIN en popüler mobil oyunlarından Pubg Mobile, Afterparty Showdown ile altı gün sürecek Pubg Mobile World Invitational'a (PMWI) ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan organizasyonda iki de Türk takımı yarışacak. PMWI'ın Ana Turnuvası'nda takımlar, 2 milyon dolar ödül havuzundan paylarını almak için kıyasıya mücadele edecek. Afterparty Showdown'da da 12 ekip kalan 1 milyon dolar ödül havuzu için yarışacak

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