Haber hattı

Helal olsun Merve Tuncel
İTALYA'NIN başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Merve Tuncel büyük bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki yüzücü, 800metre serbest stilde 8:24.33'lük derecesiylebronz madalyayı boynunataktı. Merve Tuncel böylece kadınlar 800 metrede tarihimizin ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandı.
Caddebostan yarınRed Bull ile uçacak UÇUŞ meraklılarının eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da start alacak. 30 takım, birbirinden ilginç, fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle hayalini gerçekleştirecek. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşincikez uçuş moduna alacak olan Red BullUçuş Günü, yarın Caddebostan sahilindegerçekleşecek. Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da organizasyona konuk olacak.
3 milyon $'lık büyüködül sahibini arıyor DÜNYANIN en popüler mobil oyunlarından Pubg Mobile, Afterparty Showdown ile altı gün sürecek Pubg Mobile World Invitational'a (PMWI) ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan organizasyonda iki de Türk takımı yarışacak. PMWI'ın Ana Turnuvası'nda takımlar, 2 milyon dolar ödül havuzundan paylarını almak için kıyasıya mücadele edecek. Afterparty Showdown'da da 12 ekip kalan 1 milyon dolarödül havuzu için yarışacak