Haber hattı

İTALYA'NIN başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Merve Tuncel büyük bir başarıya imza attı.Merve Tuncel böylece kadınlar 800 metrede tarihimizin ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandı.meraklılarının eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da start alacak. 30 takım, birbirinden ilginç, fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle hayalini gerçekleştirecek.Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da organizasyona konuk olacak.en popüler mobil oyunlarından Pubg Mobile, Afterparty Showdown ile altı gün sürecek Pubg Mobile World Invitational'a (PMWI) ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan organizasyonda iki de Türk takımı yarışacak. PMWI'ın Ana Turnuvası'nda takımlar,ödül havuzundan paylarını almak için kıyasıya mücadele edecek. Afterparty Showdown'da da 12 ekip kalan