Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 14.8.2022

Haber hattı

Haber hattı
Taraftar futbolcuların araçlarını ateşe verdi
ARJANTIN Primera Division'da mücadele eden Atletico Aldosivi'nin, 13. haftada Godoy Cruz'a 2-0 yenilmesinin ardından futbolserverler çileden çıktı. Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra bir grup taraftar, kulüp tesislerine giderek üç futbolcunun yanı sıra teknik heyetin araçlarını ateşe verdi. Olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.

Futbolu bırakan Coentrao cezadan kurtulamadı
PORTEKIZ Futbol Federasyonu, geçen yıl 33 yaşında futbol kariyerini sonlandırıp balıkçılık yapmaya karar veren Fabio Coentrao'ya 1 maç ve 850 Euro para cezası verildiğini açıkladı. Portekizli futbolcunun nisan ayında Rio Ave'de forma giyerken Boavista'lı oyuncuya hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi

Tehditler alan Willian Corinthians'tan ayrıldı
BREZILYALI futbolcu Willian, ailesi ve kendisine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı. Kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür eden 34 yaşındaki futbolcu, tehditler nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshetme kararı aldığını belirtti. Daha önce Chelsea ve Arsenal formalarını giyen Willian'ın, Fulham ile Premier Lig'e geri döneceği kaydedildi.

Gerard Pique, gönlünü çalışanına kaptırdı
SHAKIRA ile ihanet iddialarının ardından haziran ayında birlikteliğini bitiren Gerard Pique, ayrılığı çabuk unuttu. Barcelonalı futbolcu, Clara Chia Marti adında bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Halkla ilişkiler okuyan 23 yaşındaki Marti, ünlü futbolcunun Kosmos adlı prodüksiyon şirketinin etkinliklerinde çalışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA