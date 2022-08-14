Haber hattı

Taraftar futbolcuların araçlarını ateşe verdiPrimera Division'da mücadele eden Atletico Aldosivi'nin, 13. haftada Godoy Cruz'a 2-0 yenilmesinin ardından futbolserverler çileden çıktı. Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra bir grup taraftar,Olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.Futbol Federasyonu, geçen yıl 33 yaşında futbol kariyerini sonlandırıp balıkçılık yapmaya karar verenpara cezası verildiğini açıkladı. Portekizli futbolcunun nisan ayında Rio Ave'de forma giyerken Boavista'lı oyuncuya hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildifutbolcu Willian, ailesi ve kendisine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı. Kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür edenDaha önce Chelsea ve Arsenal formalarını giyen Willian'ın, Fulham ile Premier Lig'e geri döneceği kaydedildi.ile ihanet iddialarının ardından haziran ayında birlikteliğini bitiren Gerard Pique, ayrılığı çabuk unuttu.Halkla ilişkiler okuyan 23 yaşındaki Marti, ünlü futbolcunun Kosmos adlı prodüksiyon şirketinin etkinliklerinde çalışıyor.