Haber hattı

Taraftar futbolcuların araçlarını ateşe verdi ARJANTIN Primera Division'da mücadele eden Atletico Aldosivi'nin, 13. haftada Godoy Cruz'a 2-0 yenilmesinin ardından futbolserverler çileden çıktı. Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra bir grup taraftar, kulüp tesislerine giderek üç futbolcunun yanısıra teknik heyetin araçlarını ateşe verdi. Olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.
Futbolu bırakan Coentrao cezadan kurtulamadı
PORTEKIZ Futbol Federasyonu, geçen yıl 33 yaşında futbol kariyerini sonlandırıp balıkçılık yapmaya karar veren Fabio Coentrao'ya 1 maç ve 850 Euro para cezası verildiğini açıkladı. Portekizli futbolcunun nisan ayında Rio Ave'de forma giyerken Boavista'lı oyuncuya hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi
Tehditler alan Willian Corinthians'tan ayrıldı
BREZILYALI futbolcu Willian, ailesi ve kendisine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı. Kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür eden 34yaşındaki futbolcu, tehditler nedeniyle sözleşmeyitek taraflı feshetme kararı aldığını belirtti. Daha önce Chelsea ve Arsenal formalarını giyen Willian'ın, Fulham ile Premier Lig'e geri döneceği kaydedildi.
Gerard Pique, gönlünü çalışanına kaptırdı
SHAKIRA ile ihanet iddialarının ardından haziran ayında birlikteliğini bitiren Gerard Pique, ayrılığı çabuk unuttu. Barcelonalı futbolcu, Clara Chia Marti adındabir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Halkla ilişkiler okuyan 23 yaşındaki Marti, ünlü futbolcunun Kosmos adlı prodüksiyon şirketinin etkinliklerinde çalışıyor.