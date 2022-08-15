5. İslami Dayanışma Oyunları

A MİLLİ Kadın Hentbol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 30-24 yenerek altın madalya kazandı. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya milli takım büyük bir seyirci desteğini arkasına alarak başladı ve ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, karşılaşmayı 30-24 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan ise gümüş madalyada kaldı. Bu başarı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın uluslararası arenadaki ilk şampiyonluğu olarak tarihe geçti.KONYA 2021'de aerobik cimnastik müsabakalarında milli sporcular 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Bireysel kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı'nın yanı sıra erkekler trio kategorisinde Mehmet Utku Çırak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış'tan oluşan milli takım birinci oldu. Karışık çiftlerde Can Derviş-Nil Deniz Bal çifti gümüş, Nihatcan Gül-Nazlı Özgür ikilisi ise bronz madalya aldı. Bireysel erkeklerde ise Mehmet Utku Çırak gümüş madalya kazandı.PARA masa tenisi branşında milli sporcular günü 4'ü altın olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Erkekler Sınıf 4'te Abdullah Öztürk'ü 3-2 yenen Nesim Turan altın madalya aldı. Sınıf 5'te de Ali Öztürk, Hamza Çalışkan'ı 3-1 yendi. Kadınlarda ise Sınıf 9'da Neslihan Kavas, Tacikistan'tan Ishchenko'yu 3-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Sınıf 10'da da Merve Cansu Demir finalde Azerbaycan'dan Suncheleyeva'yı 3-0 yenerek 4. altın madalyayı getirdi. Aynı kategoride Ümran Ertiş ise bronz madalya ile yetindi