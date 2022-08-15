Haber turu

tenisçi Çağla Büyükakçay, Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyon oldu. 25 bin dolar para ödüllü özel turnuvada, Büyükakçay, son bir ayda mücadele ettiğigüçlü bir geri dönüşe imza attı. Milli tenisçi, finalde Belaruslu 23 yaşındaki4-1 öndeyken, rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamdaKürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı. Finalde Slovenya ve Macaristan ile mücadele eden Yenipazarlı-Sönmez çifti, 7:25.55'lik derecesiyle ikinci oldu. Şampiyonada Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin'in yer aldığı iki tek ekibi ise Final C'de yarışı ikinci sırada tamamladımeraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan 5. Red Bull Uçuş Günü, 3 yıl aradan sonra İstanbu l Caddebostan'da gerçekleşti.Organizasyonu 200 bini aşkın kişi izledi. Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da gösteri uçuşu yaparak keyifli anlar yaşattı.sporcu Hilal Öztürk, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'ndagümüş madalya kazandı. Ay-Yıldızlı sporcu, çeyrek finalde Japon Miki Mukunoki'yi, yarı finalde İtalyan Asya Yavano'yu ipponla yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasındaHilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olanŞehmus Hazer, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan 12 Dev Adam, ilk yarıyı 47-36 önde kapattı.Polonya'da ise Balcerowski 12 sayı kaydetti.