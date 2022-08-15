Haber turu

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Giriş Tarihi: 15.8.2022

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Çağla, Polonya'da şampiyon
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyon oldu. 25 bin dolar para ödüllü özel turnuvada, Büyükakçay, son bir ayda mücadele ettiği 15 maçın 12'sini kazanarak güçlü bir geri dönüşe imza attı. Milli tenisçi, finalde Belaruslu 23 yaşındaki Vera Lapko karşısında 4-1 öndeyken, rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12'nci, W25 düzeyinde ise 7'nci tekler zaferini elde etti.

Kürekte Avrupa ikincisiyiz
AVRUPA Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı. Finalde Slovenya ve Macaristan ile mücadele eden Yenipazarlı-Sönmez çifti, 7:25.55'lik derecesiyle ikinci oldu. Şampiyonada Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin'in yer aldığı iki tek ekibi ise Final C'de yarışı ikinci sırada tamamladı

Red Bull Uçuş Günü büyüledi
UÇUŞ meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan 5. Red Bull Uçuş Günü, 3 yıl aradan sonra İstanbu l Caddebostan'da gerçekleşti. 30 takım, ilginç uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirdi. Organizasyonu 200 bini aşkın kişi izledi. Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da gösteri uçuşu yaparak keyifli anlar yaşattı.

Hilal Öztürk gümüş aldı
MİLLİ sporcu Hilal Öztürk, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda gümüş madalya kazandı. Ay-Yıldızlı sporcu, çeyrek finalde Japon Miki Mukunoki'yi, yarı finalde İtalyan Asya Yavano'yu ipponla yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Japon Mao Arai'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu

12 Dev Adam fark attı
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Polonya'yı 94-78'lik skorla yendi. Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan 12 Dev Adam, ilk yarıyı 47-36 önde kapattı. Cedi Osman 18, Yiğitcan 14 ve Şehmus 13 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Balcerowski 12 sayı kaydetti.

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