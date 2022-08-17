Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların kazandıkları madalyalarla rekorlar kırdığını söyledi.

Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Mevlana Kültür Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, 2022'nin en kapsamlı spor organizasyonunun Konya'da gerçekleştirildiğini aktardı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Kasapoğlu, üç yıllık çalışma sürecinin yarın başarıyla nihayete ereceğine işaret ederek, "Çok büyük emek, çaba ve iş birliği var. Neticesinde de Allah'a şükürler olsun, mükemmel bir organizasyon var. Bu emeğin ardında pek çok kurum, kuruluş var ama en önemlilerinden birindeyiz. Teşekkür ziyareti için geldim. Sayın Başkanımıza, değerli ekibe bu süreçte her anlamlı çabadaki katkıları ve büyük iş birlikleri için gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konya'nın organizasyonu en güzel şekilde sahiplendiğine, hoşgörüyle misafirlerin ağırlandığına dikkati çeken Kasapoğlu, konukların unutulmaz hatıralarla kentten ayrıldığını anlattı.

Kasapoğlu, Konya'nın spor şehri olduğunu, kente önemli spor tesislerinin kazandırıldığını kaydetti.

TÜRK SPORCULARI TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

İnşa edilen ve yeni kazandırılan tesislerle altyapının uluslararası spor arenasına da açık olacağını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençleri bu tesislerden yetiştirmeye, yeni yıldızları da birer birer keşfetmeye devam edeceğiz. Türkiye hem bir ev sahibi olarak bu organizasyonda tarih yazdı hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde rekorlarla ayrı bir tarih yazdı. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Basın ekibimiz, gece-gündüz koşturdunuz, sizlere de teşekkür ediyorum. Ülke olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iddia sahibi bir ülkeyiz. Türkiye, 21 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye, vizyonuyla ortaya koyduğu siyaset anlayışı ve değerleriyle konulara gündeme yaklaşımıyla bir marka ülke. Sporda da gençlikte de hamdolsun bu çabamızı her geçen gün yukarıya taşıyoruz."

ORGANİZASYON ŞEHRİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Altay ise başarılı organizasyonun sonuna gelindiğini, oyunların Konya'nın tanıtımına çok büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Konya'ya kazandırılan spor tesisleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden Altay, "Bu tesisler Konya'da ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimize hizmet edecek. Ayrıca açılış seremonisi son dönemde ülkemizde yapılan bu önemli organizasyona yakışır şekilde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Görüntüler hala herkesin hafızasında ve Konya'nın tanıtımında uzun süre kullanacağımız bir etkinlik oldu. Sayın Bakanımıza bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Altay, Bakan Kasapoğlu'na hediye verdi.