Haber hattı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Turkcell GranFondo serisinin son yarışı İzmir'de gerçekleştirildi.sloganıyla yapılan yarışa, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın kişi katıldı. Görme engelli bisikletçiler de yön göstericileriyle yarıştı. Organizasyonla çevresel sürdürülebilirlik, obeziteyle mücadele ve engelli bireylerin toplumda yer alması gibi konuların önemi vurgulandı. Uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Sevcan Alper 1. oldu. Kısa parkurda da erkeklerde Nurettin Emre Oruç, kadınlarda ise Kübra Nur Pınarak liderliği aldı.Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda,Daha önce organizasyondazamanlamasıyla kürsünün zirvesine çıkarak oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü olan 17 yaşındaki milli sporcu, ardından daaltın madalya almıştı. Tuncel, böylelikle şampiyonayı 3 altınla tamamlayıp büyük bir başarıya imza attı.Büyükler Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabında sezonun şampiyonu belli oldu.Yamaha'dan İsviçreli Jeremy Seewer, podyumda ikinci sırayı aldı. Üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Jorge Prado elde etti. Slovenyalı sürücü Gajser, rahat bir yarış geçirdiği Bitci MXGP Türkiye etabını da ilk sırada tamamladı. Jeremy Seewer ikinci, Kawasaki'den Fransız Romain Febvre üçüncü oldu.1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde,birinci oldu. Sezonun 15. mücadelesi, 4.2 km pistte, 72 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Hollandalı Verstappen, starttan itibaren yarışın kontrolünü elinde tuttu, lastik değiştirmeyenevinde zirveye yerleşti. Böylece peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğini elde etti.