Haber hattı

Pedallar 'SürdürülebilirBir Dünya İçin' döndü
Bu yıl ikincisi düzenlenen Turkcell GranFondo serisinin son yarışı İzmir'de gerçekleştirildi. "Sürdürülebilir bir dünyaiçin pedalla" sloganıyla yapılan yarışa, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın kişi katıldı. Görme engelli bisikletçiler de yön göstericileriyle yarıştı. Organizasyonla çevresel sürdürülebilirlik, obeziteyle mücadele ve engelli bireylerin toplumda yer alması gibi konuların önemi vurgulandı. Uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Sevcan Alper 1. oldu. Kısa parkurda da erkeklerde Nurettin Emre Oruç, kadınlarda ise Kübra Nur Pınarak liderliği aldı. TurkcellKurumsal İletişim ve SürdürülebilirlikDirektörü İsmail Özbayraktar, bisikletseverlerinsürdürülebilir dünya içinpedallarını çevirdiğini söyledi.
Merve Tuncel'den 1 altın daha PERU'NUN Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Merve Tuncel 1500 metreserbest mesafede 16:15.95'lik derecesiyle altınmadalya kazandı. Daha önce organizasyonda 800metre serbestte 8.26.80'lik zamanlamasıyla kürsünün zirvesine çıkarak oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü olan 17 yaşındaki milli sporcu, ardından da 400 metrede 4.10.29'luk derecesiyle altın madalya almıştı. Tuncel, böylelikle şampiyonayı 3 altınla tamamlayıp büyük bir başarıya imza attı.
Motokros'ta şampiyon Gajser DÜNYA Büyükler Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabında sezonun şampiyonu belli oldu. Fransa'da ipigöğüsleyen Honda pilotuTim Gajser, 2022Dünya Motokros şampiyonluğunaulaştı. Yamaha'dan İsviçreli Jeremy Seewer, podyumda ikinci sırayı aldı. Üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Jorge Prado elde etti. Slovenyalı sürücü Gajser, rahat bir yarış geçirdiği Bitci MXGP Türkiye etabını da ilk sırada tamamladı. Jeremy Seewer ikinci, Kawasaki'den Fransız Romain Febvre üçüncü oldu. MX2 gençler ikinciyarışında ise FransızTom Vialle birinci olup,şampiyonluğu aldı.
Verstappen evinde zirveyi aldı FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, Red Bull pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sezonun 15. mücadelesi, 4.2 km pistte, 72 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Hollandalı Verstappen, starttan itibaren yarışın kontrolünü elinde tuttu, lastik değiştirmeyen Hamilton bir ara liderliğialsa da 61. turda onu geçerek evinde zirveye yerleşti. Böylece peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğini elde etti.