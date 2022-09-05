Haber hattı

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Giriş Tarihi: 5.9.2022

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Pedallar 'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin' döndü
Bu yıl ikincisi düzenlenen Turkcell GranFondo serisinin son yarışı İzmir'de gerçekleştirildi. "Sürdürülebilir bir dünya için pedalla" sloganıyla yapılan yarışa, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın kişi katıldı. Görme engelli bisikletçiler de yön göstericileriyle yarıştı. Organizasyonla çevresel sürdürülebilirlik, obeziteyle mücadele ve engelli bireylerin toplumda yer alması gibi konuların önemi vurgulandı. Uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Sevcan Alper 1. oldu. Kısa parkurda da erkeklerde Nurettin Emre Oruç, kadınlarda ise Kübra Nur Pınarak liderliği aldı. Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, bisikletseverlerin sürdürülebilir dünya için pedallarını çevirdiğini söyledi.

Merve Tuncel'den 1 altın daha
PERU'NUN Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Merve Tuncel 1500 metre serbest mesafede 16:15.95'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Daha önce organizasyonda 800 metre serbestte 8.26.80'lik zamanlamasıyla kürsünün zirvesine çıkarak oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü olan 17 yaşındaki milli sporcu, ardından da 400 metrede 4.10.29'luk derecesiyle altın madalya almıştı. Tuncel, böylelikle şampiyonayı 3 altınla tamamlayıp büyük bir başarıya imza attı.

Motokros'ta şampiyon Gajser
DÜNYA Büyükler Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabında sezonun şampiyonu belli oldu. Fransa'da ipi göğüsleyen Honda pilotu Tim Gajser, 2022 Dünya Motokros şampiyonluğuna ulaştı. Yamaha'dan İsviçreli Jeremy Seewer, podyumda ikinci sırayı aldı. Üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Jorge Prado elde etti. Slovenyalı sürücü Gajser, rahat bir yarış geçirdiği Bitci MXGP Türkiye etabını da ilk sırada tamamladı. Jeremy Seewer ikinci, Kawasaki'den Fransız Romain Febvre üçüncü oldu. MX2 gençler ikinci yarışında ise Fransız Tom Vialle birinci olup, şampiyonluğu aldı.

Verstappen evinde zirveyi aldı
FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, Red Bull pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sezonun 15. mücadelesi, 4.2 km pistte, 72 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Hollandalı Verstappen, starttan itibaren yarışın kontrolünü elinde tuttu, lastik değiştirmeyen Hamilton bir ara liderliği alsa da 61. turda onu geçerek evinde zirveye yerleşti. Böylece peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğini elde etti.

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