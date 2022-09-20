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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Milli takım her şeyin üstündedir

BERKAY TURAN
Milli takım her şeyin üstündedir

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Ay-Yıldızlı futbolculara mesaj: “Arkanızda milyonlarca insanın desteği var. Herkes size inanıyor

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçlar için Riva'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdman öncesi Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, oyunculara bir konuşma yaptı. Ay-Yıldızlı ekibin arkasında çok büyük bir desteğin olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "A Milli Takım her şeyin üzerinde bir değerdir. Milyonlarca insan size inanıyor. Yerimizin C Ligi olmadığını biliyoruz. Burada aile gibiyiz. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız olursa kapım her zaman açık" dedi.

'SERGEN YALÇIN GÜNDEMDE YOK'
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, bir süredir özellikle sosyal medyada gündeme gelen "Kuntz gidecek, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın geçecek" iddialarına noktayı koydu. Altıntop, "Böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.

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Milli takım her şeyin üstündedir
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