Milli takım her şeyin üstündedir

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçlar için Riva'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdman öncesi Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, oyunculara bir konuşma yaptı. Ay-Yıldızlı ekibin arkasında çok büyük bir desteğin olduğunu hatırlatan Büyükekşi,dedi.MilliTakımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, bir süredir özellikle sosyal medyada gündeme gelen "Kuntz gidecek, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın geçecek" iddialarına noktayı koydu. Altıntop, "Böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.