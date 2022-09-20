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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Türk Güreşi efsanesini kaybetti!

Türk Güreşi efsanesini kaybetti!
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Kazandığı olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla Türk sporuna damga vuran ve 'Sırtı yere gelmeyen güreşçi' olarak anılan Dağıstanlı, çok küçük yaşta başladığı ata sporu güreşte 7 yılda 2 olimpiyat, 3 dünya şampiyonluğu yaşayarak tarihi başarılara imza atmıştı. Serbest stilde uluslararası müsabakalarda hiç yenilgi almayan efsane güreşçi, Türk bayrağını hep zirvede dalgalandırdı. Bugün saat 14.00'te TBMM'de düzenlenecek tören sonrası Mustafa Dağıstanlı, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Türk Güreşi efsanesini kaybetti!
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