Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusuC ansu Özbay ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Ahmet Tümer katıldı. Üstündağ, "Türk voleybol tarihinde olmadığı kadar sponsor sayısına ulaştık" dediTÜRKIYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan övgüyle bahsetti. 23 Eylül-15 Ekim'de Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'ndan madalya beklediğini belirten Üstündağ, "Milliler, başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Çok çalıştılar, Bize büyük mutluluklar yaşattılar.ifadelerini kullandı.BERKAY TURANİSPANYOL devi Barcelona, kiralık gönderdiği futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili düzenlemeye gitti. Mundo Deportivo'nun haberine göre;'i Valencia'ya,'yi de Osasuna'ya gönderen Katalan ekibi, kontratlarınakoydu. Eğer oyuncular, Barça'ya karşı maça çıkarlarsa, kulüplerBOKSUN efsane ismi Mike Tyson'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Tekerlekli sandalye ile fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası 58 yaşındaki isim,Durumunu anlatan Tyson, "Şiddetlendiği zaman yürümeyi bırakın, konuşamıyorum bile.Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni bir turnuvayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. The Athletic'in haberine göre; Avrupa futbolunun patronu;ve'nden sonra bir organizasyon daha yapmayı düşünüyor. Sezon başlarında son Devler Ligi şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen takımlarından üçünün bulunduğu birUEFA, böylece sayıyı dörde çıkararak yeni bir heyecan getirmeyi istiyor. Organizasyonun ev sahipliklerinin, ABD, Çin ve Orta Doğu gibi dış pazarda da yapılması düşünülüyor.