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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Spor turu

Spor turu
Sponsorda tarihe geçtik
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusuC ansu Özbay ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Ahmet Tümer katıldı. Üstündağ, "Türk voleybol tarihinde olmadığı kadar sponsor sayısına ulaştık" dedi

Üstündağ: Madalya bekliyoruz
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan övgüyle bahsetti. 23 Eylül-15 Ekim'de Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'ndan madalya beklediğini belirten Üstündağ, "Milliler, başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Çok çalıştılar, Bize büyük mutluluklar yaşattılar. Dünya, milli takımımızın başarılarını konuşuyor. Bu organizasyondan sonra da yine bizi konuşacak" ifadelerini kullandı.
BERKAY TURAN

Barça'nın kiralık korkusu!
İSPANYOL devi Barcelona, kiralık gönderdiği futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili düzenlemeye gitti. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Nico Gonzalez'i Valencia'ya, Ez Abde'yi de Osasuna'ya gönderen Katalan ekibi, kontratlarına 'korku maddesi' koydu. Eğer oyuncular, Barça'ya karşı maça çıkarlarsa, kulüpler Katalanlar'a bir miktar para ödemek zorunda kalacak.

Mike Tyson konuşamıyor!
BOKSUN efsane ismi Mike Tyson'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Tekerlekli sandalye ile fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası 58 yaşındaki isim, milyonda bir yaşanabilen siyatik (sinirin sıkışması) hastalığına yakalandığını açıkladı. Durumunu anlatan Tyson, "Şiddetlendiği zaman yürümeyi bırakın, konuşamıyorum bile. Ama yine de şükürler olsun. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA'dan 'açılış turnuvası'
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni bir turnuvayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. The Athletic'in haberine göre; Avrupa futbolunun patronu; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden sonra bir organizasyon daha yapmayı düşünüyor. Sezon başlarında son Devler Ligi şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen takımlarından üçünün bulunduğu bir 'açılış turnuvası' düzenlenmesi hedefleniyor. UEFA, böylece sayıyı dörde çıkararak yeni bir heyecan getirmeyi istiyor. Organizasyonun ev sahipliklerinin, ABD, Çin ve Orta Doğu gibi dış pazarda da yapılması düşünülüyor.

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