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Giriş Tarihi: 22.9.2022

F.Bahçe bizi hep yeniyordu!

BETÜL USTA BETÜL USTA
F.Bahçe bizi hep yeniyordu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid’in New York’ta gerçekleştirdiği futbol sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün New York'ta FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştü. İnfantino, kabulde üzerinde Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. İnfantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söylerken, topu alan Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor" diyerek yazıyı kameralara gösterdi. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki! Sen oynayacak mısın? Sen sahaya çıkarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi. Gianni İnfantino da "Tabii ki aynı takımdayız" ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN BİR NUMARA MİLLİ TAKIM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara Milli Takım" yanıtını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu" şeklinde konuştu.

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F.Bahçe bizi hep yeniyordu!
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