F.Bahçe bizi hep yeniyordu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün New York'ta FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştü. İnfantino, kabulde üzerinde Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. İnfantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söylerken, topu alan Erdoğan, "Başkayok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor" diyerek yazıyı kameralara gösterdi. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki! Senoynayacak mısın? Sen sahaya çıkarsan ben deoynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi. Gianni İnfantino da "Tabii ki aynı takımdayız" ifadelerini kullandı.
'BENİM İÇİN BİR NUMARA MİLLİ TAKIM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara Milli Takım" yanıtını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıralarıvar, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi biroyuncuydu" şeklinde konuştu.