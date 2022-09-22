F.Bahçe bizi hep yeniyordu!

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün New York'ta FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştü. İnfantino, kabulde üzerinde Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. İnfantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söylerken, topu alan Erdoğan,diyerek yazıyı kameralara gösterdi. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nundemesi üzerine ise Erdoğan,cevabını verdi. Gianni İnfantino daifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu.Lapid,ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak,şeklinde konuştu.