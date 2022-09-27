Gençlerbirliği başkanından flaş sözler! Galatasaray’a dava şoku...

"TAYLAN ANTALYALI DAVASINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili davanın devam ettiği bilgisini de vererek, "Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı. Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur. Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a bir dava daha açacağız." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bu konuyu görüşmediklerini de belirten Akdaş, "Galatasaray'la yeni uzlaşma olabilir. Şu an için bir girişim yok. Bir ara Erzurumspor'un avukatı 'Başkanla anlaştınız' diye aramış, böyle bir şeyin olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI HAKKINDA

Niyazi Akdaş, transfer yasağının devam ettiğini ve ara transfer döneminde bu yasağı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Transfer yasağını kaldıracağımızı düşünüyorum. Kaldırmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Gençlerbirliği sırf benim değil Ankara'nın kulübü. Ankara'nın değerli bir markası. Cumhuriyetten önce kurulduk. Taraftarıyla, camiasıyla, Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş bir kulüp. Transfer yasağına konu olan 2 milyon 650 bin avro önümüzdeki miktar. Arkadan da bir 1 milyon avro daha gelecek. Devraldığımızda avro 8-10 liraydı, şimdi kur katlandı."