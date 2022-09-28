4. Dünya Göçebe Oyunları, yarın İznik'te başlayacak! "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!"

DÖRT GÜN SÜRECEK EŞSİZ DENEYİM

Dünya Göçebe Oyunları için İznik'e gelecek misafirler, 4 gün boyunca eşsiz bir deneyimi yaşayacak.

Organizasyon için yapılan sahada ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları inşa edildi. Yaklaşık 5 bin kişi seyirci kapasiteli ana tribünün yanı sıra güreş ve okçuluk alanlarına özel tribünler kuruldu.

İznik Gölü'nün kıyısında doğa ve tarihle iç içe alanda, yeme içme bölümleri, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri, at binme, sahne sanatları ve okçuluk eğitim sahaları yer alacak.

Zara, Arslanbek Sultanbekov, Kıraç, Trio Mandili, Mustafa Ceceli ve Koliva konserleri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunulacak.

Evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yöresel tanıtım çadırlarındaki lezzetler, hem yurt dışından gelen misafirler hem de Türk konuklara farklı bir deneyim yaşayacak.

İsteyen katılımcılar, organizasyon alanındaki karavan parkı ve kamp alanlarında konaklayabilecek.

DOĞASI VE TARİHİYLE İZNİK

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenleneceği İznik, tarihi, kültürel ve coğrafya açısından Anadolu'nun en önemli yerlerinden biri konumunda.

Kent yakınlarındaki Karadin, Çiçekli, Yüğücek ve Çakırca höyüklerinde MÖ 2500 yıllarına inen uygarlık izleri saklı. MÖ 7. yüzyılda Trak kavimlerinin göçlerinden önce burada kurulan yerleşim "Helikare" adını aldı. Kentte basılan sikkelerde Khryseapolis (Altın Şehir) adı okunmaktadır.

Makedonya İmparatoru İskender'in generali Antigonos tarafından MÖ 316 yılında yenilenen kent Antigoneia adını aldı. İskender'in ölümünden sonra Antigonos ile general Lysimakhos arasındaki savaşı kazanan Lysimakhos kente, Antipatros'un kızı olan eşi Nikaia'nın adını verdi.

MÖ 293'te Bithynia Krallığı'na bağlanan kent, önemli mimari yapılarla süslendi. Bir süre Bithynia Krallığı'nın başkenti olan Nikaia daha sonra Roma'nın önemli bir yerleşimi olarak varlığını sürdürdü.

Nikaia, sonrasında Bithynia havarilerden Petrus'un çabaları ile Hıristiyanlık ile tanıştı. İmparator l. Constantinus döneminde Hıristiyanlık üzerindeki yasaklar kalktı. 325 yılı yazı başında Nikaia, Hıristiyanlık için çok önemli bir olaya sahne olur ve Birinci Konsül, Senatus Sarayı'nda toplandı.

Sonrasındaki dönemde Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans'ın himayesine giren Nikaia, 1331 yılında Osmanlı tarafından fethedildi. Osmanlı döneminde İznik adını alan şehir, sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu.

Davud-u Kayseri, Ebul Fadıl Musa, Eşrefoğlu Abdullah Rumi gibi ünlü tasavvuflar İznik'te yaşadı ve eserler verdi. Osmanlı döneminin ilk cami, medresesi ve imareti İznik'te inşa edildi.

14, 15 ve 16. yüzyılda İznik bir sanat merkezi olmuş, dünyaca ünlü çini ve seramikler burada üretilmiştir. İznik, Hellenistik çağdan kalma ızgara planlı kent yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapıları ile tarihi kent dokusunu bütün canlılığıyla korumaktadır.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 4 imparatorluğa başkentlik yapmış nadir yerleşimlerden biri olan İznik, çinileri ile ünlüdür.

İlçe, tümülüsler, kaya mezarlar, anıt mezarlar, saraylar, tiyatrolar, kiliseler, camiler, türbeler, ham ve hamamlarla günümüzde önemli bir turizm destinasyonu durumunda. 4. Dünya Göçebe Oyunları sayesinde İznik doğası ve tarihiyle yeniden tüm dünyanın ilgisini çekecek.