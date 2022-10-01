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Giriş Tarihi: 1.10.2022 13:16

Dünya Göçebe Oyunları'nın keyfini çocuklar çıkarıyor

Dünya Göçebe Oyunları’nın keyfini çocuklar çıkarıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonunca Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun 4'üncüsü, "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" temasıyla etkinlik alanında gerçekleştirilen programlarla sürüyor.

İznik Gölü'nün kıyısında 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği oyunlar, yüzlerce çocuğu da ağırlıyor. Özellikle öğrenci grupları ve aileleriyle gelen çocuklar binicilik, okçuluk ve geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Alanda oluşturulan "Çocuk Obası"ndaki sanat atölyelerinde eğlenceli anlar yaşayan, keyifli zaman geçiren çocuklara masallar da anlatılıyor.

"KATILIMDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Çocuk Obası'nın sorumlusu Bilge Tüzel, AA muhabirine, bu alanda Türk dünyasına ait geleneksel çocuk oyunlarını oynattıklarını söyledi.

Etkinlik alanında 7'den 70 herkese hitap ettiklerini belirten Tüzel, şunları anlattı:

"Tobit oyunu, fırfır oyuncak yapımı, aşık oyunu, dokuz kumalak, dokuz korgol gibi oyunları oynatıyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarmayı ve geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle okul gruplarımız çok fazla ilgi gösteriyorlar. Biz sırasıyla bütün atölyelerimizi geziyoruz. Katılımdan çok memnunuz. Yaklaşık 25 çeşit oyunu çocuklarla buluşturuyoruz. Atölyelerimiz ayrı olarak gerçekleştiriliyor. Anadolu masalları anlatımları, fırfır oyuncak, kaşık, kupa yapımı atölyelerimiz ilgi görüyor. Üç taş, dokuz taş, çuval yarışı, yumurta yarışı gibi oyunları oynatıyoruz."

Tüzel, çocuklardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Bu geleneksel oyunların, Türkiye'de bilinen birçok oyunla bazı yönlerinin benzediğini bildiren Tüzel, "Anlatılan masallar da öyle. 'Biz bunu bir yerden hatırlıyoruz.' diyorlar. Hiç bilmedikleri oyunları gördüklerinde ise burada öğrendiklerini ve evlerine gittiklerinde, aileleriyle ya da sokakta arkadaşlarıyla oynayacaklarını söylüyorlar. Biz de amacımız bu olduğu için çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

"BURAYA HERKES GELMELİ"

Öğrencilerden Yusuf Yiğit Temur da etkinlik alanını çok beğendiğini, ata bindiğini ve ok attığını belirtti.

İznik'e annesi ve arkadaşlarıyla geldiğini ifade eden Temur, "Buraya herkes gelmeli. Zaten sadece bir oyunu bilmiyordum. Yağlı güreşi bilmiyordum, onu da öğreneceğim. Burada öğrendiği oyunları arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.

Zeynep Sude Kaplan ise bu tür etkinliklerin her yıl düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Birçok etkinliğe katıldım. Oyun alanında birçok oyunu yeni öğrendim, çok güzeldi. Türk oyunlarının çoğunu zaten biliyordum. Yeni öğrendiğim oyunları arkadaşlarıma da anlatıp beraber oynayacağız. Beni burada en çok atlar şaşırttı. Çok büyük geldi gözüme." diye konuştu.

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Dünya Göçebe Oyunları'nın keyfini çocuklar çıkarıyor
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