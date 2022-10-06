Haber hattı

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Giriş Tarihi: 6.10.2022

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Anadolu Efes&Bilyoner ortaklığı 1 yıl uzatıldı
Anadolu Efes Kulübü ile Bilyoner arasındaki sponsorluk anlaşması 1 yıl uzatıldı. TSYD Levent Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Anadolu Efes Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu, Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ ile lacivert-beyazlı takımın oyuncuları Doğuş Balbay ve Vasilije Micic katıldı. Türkiye'de sporun ve basketbolun büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Micic, "Büyük markaların kulübümüze destek vermesi, yaptığımız işe olan motivasyonumuzu daha da artıyor. Bilyoner'in formalarımızda olduğu gibi arkamızda durması ve destek vermesi bizi güçlendiriyor" ifadesini kullandı.

'Mesut futbolu bırakmayacak'
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ameliyat olan ve futbolu bırakacağına dair iddialar ortaya çıkan Mesut Özil'in durumu hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. 3 ay sonra oynamaya başlayacaktır. Tecrübesiyle ve kalitesiyle takıma en büyük desteği verecektir" dedi.

Konsol oyununda sakatlandı!
İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, Xbox oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı. Ligdeki 10 maçta 6 gol kaydeden oyuncu, Carlisle United ile oynanan karşılaşmada görev alamadı. Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun durumu hakkında, "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir" sözlerini sarf etti.

ABD'de taciz skandalı
ABD'de kadın futbolcuların maruz kaldığı taciz ve suistimalleri ortaya koyan rapor tartışılıyor. ABD Milli Takımı ile iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan Portland Thorns takımının savunma oyuncusu Becky Sauerbrunn, raporda yer alan sistematik taciz bulgularıyla ilgili, "Dehşete düştük, hayal kırıklığına uğradık ve gerçekten çok öfkeliyiz" dedi ve adı geçen herkesin spordan men edilmesi gerektiğini savundu. Geçen yıl ligde yer alan takımlardan North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Paul Riley, hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınmıştı. 59 yaşındaki isim ile ilgili suçlamaların ardından ligde bazı maçlar ertelenmiş, lig yöneticisi Lisa Baird istifasını sunmuştu.

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