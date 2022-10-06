Haber hattı

Anadolu Efes&Bilyonerortaklığı 1 yıl uzatıldı
AnadoluEfes Kulübü ile Bilyoner arasındaki sponsorluk anlaşması 1 yıl uzatıldı. TSYDLevent Tesisleri'nde düzenlenenimza töreninde AnadoluEfes Asbaşkanı AhmetBoyacıoğlu, Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ ile lacivert-beyazlı takımın oyuncuları Doğuş Balbay ve Vasilije Micic katıldı. Türkiye'de sporun ve basketbolun büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Micic, "Büyük markaların kulübümüze destek vermesi, yaptığımız işe olan motivasyonumuzu daha da artıyor. Bilyoner'in formalarımızdaolduğu gibi arkamızda durmasıve destek vermesi bizi güçlendiriyor" ifadesini kullandı.
'Mesut futbolu bırakmayacak'
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ameliyat olan ve futbolu bırakacağına dair iddialar ortaya çıkan Mesut Özil'in durumu hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. 3 ay sonra oynamaya başlayacaktır. Tecrübesiyle ve kalitesiyle takıma en büyük desteği verecektir" dedi.
Konsol oyununda sakatlandı!
İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson,Xbox oynarken kendisinisakatlığı içintakımının maçınıkaçırdı. Ligdeki 10 maçta 6 gol kaydeden oyuncu, Carlisle United ile oynanan karşılaşmada görev alamadı. Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun durumu hakkında, "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durumiçin yapabileceğimizbir şey yok. Umarımen kısa sürede düzelir" sözlerini sarf etti.
ABD'de taciz skandalı
ABD'de kadın futbolcuların maruz kaldığı taciz ve suistimalleri ortaya koyan rapor tartışılıyor. ABD Milli Takımı ile iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan Portland Thorns takımının savunma oyuncusu Becky Sauerbrunn, raporda yer alan sistematik taciz bulgularıyla ilgili, "Dehşete düştük, hayalkırıklığına uğradık ve gerçektençok öfkeliyiz" dedi ve adı geçen herkesin spordan men edilmesi gerektiğini savundu. Geçen yıl ligde yer alan takımlardan North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Paul Riley, hakkındakiiddialar nedeniylegörevden alınmıştı. 59 yaşındaki isim ile ilgili suçlamaların ardından ligde bazı maçlar ertelenmiş, lig yöneticisi Lisa Baird istifasını sunmuştu.