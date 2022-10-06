Haber hattı

AnadoluEfes Kulübü ile Bilyoner arasındaki sponsorluk anlaşması 1 yıl uzatıldı.Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ ile lacivert-beyazlı takımın oyuncuları Doğuş Balbay ve Vasilije Micic katıldı. Türkiye'de sporun ve basketbolun büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Micic, "Büyük markaların kulübümüze destek vermesi, yaptığımız işe olan motivasyonumuzu daha da artıyor.ifadesini kullandı.Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ameliyat olan ve futbolu bırakacağına dair iddialar ortaya çıkan Mesut Özil'in durumu hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. 3 ay sonra oynamaya başlayacaktır. Tecrübesiyle ve kalitesiyle takıma en büyük desteği verecektir" dedi.İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen CourtneyLigdeki 10 maçta 6 gol kaydeden oyuncu, Carlisle United ile oynanan karşılaşmada görev alamadı. Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun durumu hakkında, "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış.sözlerini sarf etti.ABD'de kadın futbolcuların maruz kaldığı taciz ve suistimalleri ortaya koyan rapor tartışılıyor. ABD Milli Takımı ile iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan Portland Thorns takımının savunma oyuncusu Becky Sauerbrunn, raporda yer alan sistematik taciz bulgularıyla ilgili,dedi ve adı geçen herkesin spordan men edilmesi gerektiğini savundu. Geçen yıl ligde yer alan takımlardan North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü59 yaşındaki isim ile ilgili suçlamaların ardından ligde bazı maçlar ertelenmiş, lig yöneticisi Lisa Baird istifasını sunmuştu.