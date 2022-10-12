Sultanlar veda etti

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur F Grubu'nu 3. sırada bitiren ve çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, en iyi 4 takım arasına girebilmek için dün ABD ile karşılaştı. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız turnuvaya veda etti.Ay-Yıldızlı ekibimiz ikinci turda da ABD ile mücadele etmiş ve salondan 3-1 mağlup ayrılmıştı. FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finaller yarın oynanacak.yılında düzenlenen dünya şampiyonasını 6. sırada kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'yi devirebilseydi tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösterecekti. Turnuvada B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu'nda Almanya ile Kanada'yı yenerken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrılmıştı.