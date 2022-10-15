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Giriş Tarihi: 15.10.2022 09:19

Osman Çakmak, Sabah Spor'a konuştu! "Operasyona gidiyoruz siz rahat olun"

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Osman Çakmak, Sabah Spor’a konuştu! Operasyona gidiyoruz siz rahat olun

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda son şampiyon Angola'yı 4-1 yenerek mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın teknik direktörü Osman Çakmak, SABAH Spor'a konuştu. Çakmak, “Sabah 06.30’da Yüksekova’da operasyona giden Dağ Komando Taburumuz bizi aradı. ‘Hocam akşam maçı büyük bir mutlulukla izledik. Operasyona çıkıyoruz. Rahat olun… Biz mücadele ediyoruz, sizin mücadeleniz için teşekkür ederiz’ dediler. Bunlar dünyanın en güzel mesajları.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda son şampiyon Angola'yı 4-1 yenerek mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımızın teknik direktörü Osman Çakmak, "Elde ettiğimiz başarıda acılar, gözyaşı ve hasretlik var" ifadelerini kullandı.

İşte Çakmak'ın açıklamaları:

"Ben bazen berabere kaldığımızda 'Bu şakaydı, bu fragmandı, asıl film geride' diyorum. Bugün tüm Türkiye Ay-Yıldız'ın dalgalanan filmini konuşuyor. Sabah 06:30'da Hakkari Yüksekova'da operasyona giden Dağ Komando Taburumuz bizi aradı.. 'Hocam biz, sizin heyecanınızla, mutluluğunuzla akşam maçı izledik. Operasyona gidiyoruz, rahat olun, biz mücadele ediyoruz. Sizin mücadeleniz için teşekkür ederiz' dediler. Bunlar dünyanın en güzel mesajları. Ama bunun için çok çalıştık."

8 AYDA SADECE 22 GÜN EVE GİTTİM!

"Hanım dedi ki; 'Osman, Allah inşallah şampiyonlukla sonuçlandırır. Ocak ayından beri 22 gün eve gelmişsin.' Bir gün teknik ekipten bir arkadaşımızın morali bozuk. Ne olduğunu sordum. 'Çocuk banyoda düşmüş kafasını çarpmış' dedi. Yengenin şarjı bitmiş. Çocuk burada kafayı yiyecek. 'Hemen seni göndereyim buradan' dedim. 'Şampiyona başlayacak olmaz' cevabını verdi. Herkes bu takım için fedakârlık yaptı."

2 GOL ATAN ARKADAŞLA VEDALAŞACAKTIK!
"Göreve geldiğimde takım 2.4 kilometre koşuyordu, şimdi ise 5 kilometre. 50 dakika oynuyoruz. Yetenekli ve teknik bir kardeşimiz var, 10 numara Rahmi… Bir türlü kondisyonunu yükseltemedik. 'Bugüne kadar vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederim' dedim. Her gün sabah kalkıp koşuya gidiyordu. 'Hocam benim bu şampiyonada olmam lazım' cevabını verdi. Bu özveriyle kardeşimiz finalde 2 gol attı. 77 kiloydu 68'e düştü. Kendisine 70'in altına düşmezse vedalaşacağımızı söylemiştim…"

KARNE HEDİYESİ BEKLİYORUZ

"Futbolcu kardeşlerimiz en iyi ödülü hak ediyor. Manevi desteğin yanında maddi destek de verilmesi gerekiyor. Hani bir öğrenci teşekkür veya takdir belgesi getirdiği zaman karne hediyesi verilir ya bizlerin de ülke olarak bu kahramanlara karne hediyesi olarak bir şeyler vermemiz lazım. Hem devletimizden hem iş adamlarımızdan bekliyoruz. Ülkemizde bir sürü iş adamı var. Bir yabancı futbolcu için özel uçak kiralanıyorsa bunlar için de herkes üzerine düşeni yapsın. Her şeyi de devletten beklemeyelim."

ANNESİNİ KAYBEDEN ARKADAŞIMIZ ÜÇÜNCÜ GÜN KAMPA DAHİL OLDU

"Benim bir sporcumun eşi görme engelli. Pırlanta gibi çocuğu var. Yengemiz o çocuğa nasıl bakacak? Bir gün evine gitmiş bizim bir arkadaşımızın eşi. Çok perişanlar, üst komşuları bakıyor. Annesini kaybeden arkadaşımıza ben izin vermeme rağmen 3. gün kampa katılıyor. 'Hocam yarı yolda bırakmayız arkadaşlarımızı' diyor. Bireysel anlamda herkes başarılı olur ama takım sporlarına dikkat edin başarı geç gelir. Yaklaşık 62 tane değişik arkadaşa şans verdim. Birini gözden kaçırmayalım, kimsenin hakkını yemeyelim. Herkese şans verdik."



'İNANCIN KARŞISINDA HİÇBİR ENGELİN OLAMAYACAĞINI DÜNYAYA HAYKIRDINIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, teknik direktör Osman Çakmak ile futbolcular katıldı. Ay-Yıldızlıları tebrik eden Kasapoğlu, "Yakalanan başarı tesadüf değil. İnancın, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya haykırdınız" şeklinde konuştu.

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Osman Çakmak, Sabah Spor'a konuştu! "Operasyona gidiyoruz siz rahat olun"
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