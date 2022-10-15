Osman Çakmak, Sabah Spor'a konuştu! "Operasyona gidiyoruz siz rahat olun"

ANNESİNİ KAYBEDEN ARKADAŞIMIZ ÜÇÜNCÜ GÜN KAMPA DAHİL OLDU



"Benim bir sporcumun eşi görme engelli. Pırlanta gibi çocuğu var. Yengemiz o çocuğa nasıl bakacak? Bir gün evine gitmiş bizim bir arkadaşımızın eşi. Çok perişanlar, üst komşuları bakıyor. Annesini kaybeden arkadaşımıza ben izin vermeme rağmen 3. gün kampa katılıyor. 'Hocam yarı yolda bırakmayız arkadaşlarımızı' diyor. Bireysel anlamda herkes başarılı olur ama takım sporlarına dikkat edin başarı geç gelir. Yaklaşık 62 tane değişik arkadaşa şans verdim. Birini gözden kaçırmayalım, kimsenin hakkını yemeyelim. Herkese şans verdik."





'İNANCIN KARŞISINDA HİÇBİR ENGELİN OLAMAYACAĞINI DÜNYAYA HAYKIRDINIZ'



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, teknik direktör Osman Çakmak ile futbolcular katıldı. Ay-Yıldızlıları tebrik eden Kasapoğlu, "Yakalanan başarı tesadüf değil. İnancın, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya haykırdınız" şeklinde konuştu.