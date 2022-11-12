Para atıcılıkta altın madalya Aysel Özgan'ın
MILLI sporcu Aysel Özgan, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde 44 yaşındaki Özgan,233.1 puanla şampiyonluğaulaştı. Para atıcılık sporcuları toplam madalya sayısını ikiye yükseltti.
Kübra Korkut Dünya Şampiyonu
İSPANYA'DA düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadelede eden Kübra Korkut altın madalyaya ulaştı. 28 yaşındaki sporcumuz,Granada kentindekiorganizasyondatek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-1 yenerek bu zaferi elde etti. Bu madalyayla Kübra Korkut, paramasa tenisinde şampiyonolan ilk kadın sporcuunvanını kazandı.
Kasımpaşa'da Şenol Can da gitti
SÜPER Lig ekibi Kasımpaşa'ya teknik direktör dayanmıyor. Sami Uğurlu'nun yerine 3. haftada göreve gelen Şenol Can da 11 hafta koltukta kalabildi. Lacivert-beyazlılar, böylece geçen sezondan bu yana tam 5 hoca değişikliği yapmış oldu. Şenol Can yönetimindekiKasımpaşa, 11maçlık süreçte 4 galibiyet,3 beraberlik ve4 yenilgi aldı.