Para atıcılıkta altın madalya Aysel Özgan'ınMILLI sporcu Aysel Özgan, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisindePara atıcılık sporcuları toplam madalya sayısını ikiye yükseltti.düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadelede eden Kübra Korkut altın madalyaya ulaştı.Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-1 yenerek bu zaferi elde etti. Bu madalyayla Kübra Korkut,kazandı.Lig ekibi Kasımpaşa'ya teknik direktör dayanmıyor.yerine 3. haftada göreve gelen Şenol Can da 11 hafta koltukta kalabildi. Lacivert-beyazlılar, böylece geçen sezondan bu yana tam 5 hoca değişikliği yapmış oldu.