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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:06

Haas F1 takımında Mick Schumacher ile yollar ayrılıyor!

AA
Haas F1 takımında Mick Schumacher ile yollar ayrılıyor!

Formula 1 takımlarından Haas, 2023 sezonunda Mick Schumacher'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı. F1'de çıktığı 181 yarışta da ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot oldu.

Alman pilot Hulkenberg, 2019'dan bu yana sadece 5 kez yedek sürücü olarak yarıştığı şampiyonada yeniden bir F1 otomobilinin direksiyonuna geçecek.

F1'de çıktığı 181 yarışta da ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot oldu.

Efsane Alman pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ise 2020'de yaşadığı Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'e adım attı. İkinci yılını geçirdiği Haas koltuğunda şampiyonadaki ilk puanlarını bu sezon alan 23 yaşındaki Alman sürücü, Büyük Britanya'da 8'inci, Avusturya'da ise 6'ncı sırayı aldı.

Hollandalı pilot Max Verstappen ve takımı Red Bull'un şampiyonluğu garantilediği 2022 Formula 1 sezonu, 18-20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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Haas F1 takımında Mick Schumacher ile yollar ayrılıyor!
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