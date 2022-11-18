TESYEV Kurucusu ve Başkanı Yavuz Kocaömer vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Yavuz Kocaömer'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Türkiye Engeliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Kurucusu ve Başkanı A. Yavuz Kocaömer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum A.Yavuz Kocaömer'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, engelli, spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Paralimpik ve engelli sporunu uzun yıllardır destekleyen Kocaömer, bir dönem Türkiye Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı ve asbaşkanlığı yaptı, Türkiye Tenis Federasyonunda da görev aldı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kurucusu olan Yavuz Kocaömer, bu derneğin yönetim kurulu başkanlığını da yürütmekteydi.