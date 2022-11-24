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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Vodafone’dan yeni ortaklık

Vodafone’dan yeni ortaklık
Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, Türkiye'nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports ile yeni bir işbirliğine imza attı. FUT Esports'un ana sponsoru olan Vodafone, Avrupa'nın en büyük gaming house'u FUTHOUSE'ta bir stüdyo da açacak. Vodafone ve FUT Esports ayrıca, 2023'te 5G üzerinden oyun turnuvası düzenleyecek. Bu işbirliğinin detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı. Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Şahin, "Vodafone FreeZone markamızla 6 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vodafone’dan yeni ortaklık
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