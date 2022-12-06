Haber hattı

VakıfBank, Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı taraftarları ve voleybolseverlere özel yeni ürünü Ace Card'ı kullanıma sunuyor. Harcama yaptıkça hem sarı-siyahlı takıma destek olacak hem de kendilerine özel ayrıcalıklardan faydalanabilecek olan kullanıcılar,ve VakıfBank Voleybol Okulları'nda artı taksit fırsatı yakalayacak.Türk ilaç sektörünün öncülerinden Abdi İbrahim, yüzmeye verdiği desteğe yeni bir halka ekledi ve dünya rekortmeni Emre Sakcı'dan sonra bir başka şampiyon yüzücünün daha sponsoru oldu. Gençler kategorisindemilli yüzücü Merve Tuncel'in 2 yıl süreyle sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nesrin Barut Esirtgen, "En büyük temennimiz hem Emre'nin hem de Merve'nin büyük başarılar elde etmesi" dediAntalya'da kamp yapan Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard'a 2-1 yenildi. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hollanda ekibinde sahaya kaptan çıkan Burak Yılmaz,gollerin asistini yaptı. Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı ise forma giymedi. Adana Demir'in tek golünü Onyekuru kaydetti.Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü altyapı sporcuları, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 3 bine yakın hayvana ev sahipliği yapan Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek gönüllülük duruşu sergiledi. Yapılan ziyaretle son günlerdegönüllülük faaliyetleri konusunda duyarlı, hayvan dostu sporcular yetiştirmenin öneminin altı çizildi.TFF'nin, Riva'daki binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunmaların dikkat çektiği mahkemede tutuklu sanık Cüneyd Uslu, "Alkolün etkisiyle havaya rast gele ateş ettim.dedi. Tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu da "Markete içki almaya gittim. Döndüğümde Cüneyd amca bir hata yaptığını söyledi. Müştekileri tanımam" ifadesini kullandı. Duruşmaya gelen TFF yöneticisidiye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.