Haber hattı

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Giriş Tarihi: 6.12.2022

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VakıfBank voleybola özel Ace Card çıkardı
VakıfBank, Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı taraftarları ve voleybolseverlere özel yeni ürünü Ace Card'ı kullanıma sunuyor. Harcama yaptıkça hem sarı-siyahlı takıma destek olacak hem de kendilerine özel ayrıcalıklardan faydalanabilecek olan kullanıcılar, kombine alımlarında yüzde 15 indirim, imzalı forma çekilişlerine katılma hakkı, forma satışlarında yüzde 10 indirim ve VakıfBank Voleybol Okulları'nda artı taksit fırsatı yakalayacak.

Abdi İbrahim'den Tuncel'e destek
Türk ilaç sektörünün öncülerinden Abdi İbrahim, yüzmeye verdiği desteğe yeni bir halka ekledi ve dünya rekortmeni Emre Sakcı'dan sonra bir başka şampiyon yüzücünün daha sponsoru oldu. Gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli yüzücü Merve Tuncel'in 2 yıl süreyle sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nesrin Barut Esirtgen, "En büyük temennimiz hem Emre'nin hem de Merve'nin büyük başarılar elde etmesi" dedi

Adana Demir, Burak Yılmaz'ı tutamadı!
Antalya'da kamp yapan Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard'a 2-1 yenildi. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hollanda ekibinde sahaya kaptan çıkan Burak Yılmaz, Paul Gladon ve Umaro Embalo'nun kaydettiği gollerin asistini yaptı. Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı ise forma giymedi. Adana Demir'in tek golünü Onyekuru kaydetti.

Bahçeşehir Koleji'nden alkışlanan hareket
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü altyapı sporcuları, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 3 bine yakın hayvana ev sahipliği yapan Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek gönüllülük duruşu sergiledi. Yapılan ziyaretle son günlerde hayvanlarla alakalı yaşanan üzücü olaylara dikkat çekilirken, gönüllülük faaliyetleri konusunda duyarlı, hayvan dostu sporcular yetiştirmenin öneminin altı çizildi.

'TFF binasını görmem mümkün değil!'
TFF'nin, Riva'daki binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunmaların dikkat çektiği mahkemede tutuklu sanık Cüneyd Uslu, "Alkolün etkisiyle havaya rast gele ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Kimseyi öldürmeye kastım yoktu" dedi. Tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu da "Markete içki almaya gittim. Döndüğümde Cüneyd amca bir hata yaptığını söyledi. Müştekileri tanımam" ifadesini kullandı. Duruşmaya gelen TFF yöneticisi Hamit Altıntop, "Ateş edildiğinde kendimizi yere attık. Sanıkları daha önceden görmedim, aramızda herhangi bir husumet yoktur. Şikâyetçiyim..." diye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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