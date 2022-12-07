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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Spor turu

Spor turu
ETİ, Gençlerın hayallerine ortak oluyor
ETI'nin gençlerden büyük ilgi gören 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi bütün hızıyla devam ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2019'dan bu yana yürütülen projeyle bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi. Mentor sayısı 4'ten 8'e çıkarılırken, böylece her mentor sadece iki gençle ilgilenerek onlara daha fazla destek verme olanağına kavuştu. Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, gençlerin hikâyelerini görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, "Diğer gençlere cesaret verecek rol modelleri ve ilham kaynakları ortaya çıkarmak, bunları yaparken de hibe ve mentorluk desteğimiz ile gençlerin yanında olmak istiyoruz" diye konuştu.
ÇAĞDAŞ HALICI

PETROL OFISI, engelsiz kahramanların yanında
TÜRK sporuna verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Petrol Ofisi, 20 bedensel engelli spor dalında faaliyet gösteren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile (TBESF) sponsorluk anlaşmasına vardı. Anlaşma kapsamında Petrol Ofisi, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra TBESF'ye bağlı 20 branşın sporcularının da sponsorluğunu üstlenecek. Toplantıda konuşan Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, 'Bugünden Yarına Hazır' vizyonuyla engelli vatandaşlarımızın sportif kariyerlerindeki gelişime katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
BERKAY TURAN

Milliler Bursa'da sahne alacak
A Millî Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı. 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ermenistan karşılaşması Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Hırvatistan ile 28 Mart Salı günkü mücadele ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 21.45'te olacak. Türkiye elemelerde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda yer alıyor.

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