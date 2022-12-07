gençlerden büyük ilgi gören 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi bütün hızıyla devam ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2019'dan bu yana yürütülen projeyle bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi.böylece her mentor sadece iki gençle ilgilenerek onlara daha fazla destek verme olanağına kavuştu. Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, gençlerin hikâyelerini görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, "Diğer gençlere cesaret verecek rol modelleri ve ilham kaynakları ortaya çıkarmak, bunları yaparken de hibe ve mentorluk desteğimiz ile gençlerin yanında olmak istiyoruz" diye konuştu.ÇAĞDAŞ HALICIsporuna verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Petrol Ofisi, 20 bedensel engelli spor dalında faaliyet gösteren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile (TBESF) sponsorluk anlaşmasına vardı. Anlaşma kapsamında Petrol Ofisi, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra TBESF'ye bağlı 20 branşın sporcularının da sponsorluğunu üstlenecek. Toplantıda konuşan Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, 'Bugünden Yarına Hazır' vizyonuyla engelli vatandaşlarımızın sportif kariyerlerindeki gelişime katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.BERKAY TURANA Millî Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayındaveile oynayacağı maçların yerleri açıklandı. 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ermenistan karşılaşması Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Hırvatistan ile 28 Mart Salı günkü mücadele ise21.45'te olacak. Türkiye elemelerde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda yer alıyor.