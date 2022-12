Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarına yerleştirmede bu yıl önemli bir rekora imza attıklarını ve an itibariyle başvuru yapan gençlerin tamamının GSB yurtlarına yerleştiğini kaydederken, ''Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı'' dedi.

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye'de gençlik ve spor devrimine imza attık" | Video

Bakan Kasapoğlu, yürüttükleri planlı bir spor politikası doğrultusunda sportif başarıları ardı ardına geldiğini belirtirken, son 4 senede milli sporcuların sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde ettiğini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, maalesef Türkiye'nin nice neslinin o ya da bu sebeple heba ettiğini, onlara güven duygusuyla yaklaşamadığını, onları birer potansiyel tehlike olarak görerek önlerini kestiğini ifade ederek, ''Darbeler, ekonomik ve idari krizler, istikrarsızlık ve başka birtakım sebeplerle gençlerin enerjisi, dinamizmi, genç fikirleri ve yüksek idealleri hep akim hale getirilmiştir'' dedi.



Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''Bugün şükürler olsun ki gençlerimiz siyasetten yönetime, adaletten sosyal alanlara, ticaretten ekonomiye, kültürden sanata, teknoloji kullanımından bilime, turizmden spora her alanda büyük başarılara imza atıyor. Ülke olarak gençlerimize güvenmenin, onları hayatın her alanında sorumluluk almaya teşvik edip önlerini açmanın ödülünü alıyoruz. İnanıyorum ki bu sadece bir başlangıç; Türkiye önümüzdeki dönemde gençlerinin taze fikirleriyle, kendilerine özgü metotlarıyla, vazgeçmedikleri hayal ve idealleriyle, dünyayla entegrasyonlarıyla çok daha büyük mesafeler alacaktır.Biz şartlar ne olursa olsun gençlerimize güvenmeye, onların ihtiyaçlarını öncelemeye, yollarını açmaya ve katılımlarını teşvike aynı kararlılıkla devam edeceğiz.''

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002'den beri gençlik ve spor alanında en önemli reformları, her gence fırsat eşitliği sağlama hedefiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, ''En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Gençler için yapılan yatırım ise, geleceğe yapılan yatırımdır. Biz her daim buna inandık, bu şiar doğrultusunda hareket ettik. Genç odaklı eser, genç odaklı hizmet, genç odaklı politika vizyonumuzu sürekli büyüttük. Elimizdeki genç nüfus avantajından, bu paha biçilmez rezervden layıkıyla istifade etmeye gayret ettik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, yeni yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak olan gençlerimizi en iyi imkanlarla en yaygın ve adaletli bir şekilde buluşturmak için azami gayret gösterdik. Onların, en iyi imkanlara sahip olmaları için, kendilerini geleceğe hazırlarken ihtiyaç duydukları ve duyacakları her alanda onları güçlü kılmak için her daim gerekeni yaptık'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi sayısınıı 420'nin, Genç Ofis sayısını 345'in, Gençlik Kampı sayısını 54'ün üzerine çıkardıklarına işaret ederken, ''20 yıl önce Genç Ofis diye bir şey yoktu. Gençlik Merkezi sayısı 10'u geçmiyordu. Tüm Türkiye'de sadece 5 adet gençlik kampı vardı. Bugün milyonlarca gencimizin faydalandığı bu mekanlarda; girişimciliğin, yabancı dil eğitiminin, sanatın, paylaşımcılığın, sporun, sosyal inovasyonun, birlikteliğin en güzel örnekleri ortaya konuyor.Türkiye'yi bambaşka yerlere, çok daha büyük hedeflere taşıyacak gençlerimiz bu mekanlarda donanımlarını ve kabiliyetlerini geliştiriyorlar'' şeklinde konuştu.

''Bir devrim yazdık ve o devrimle üniversite harçlarını tarihe gömdük''

20 yıl önce Türkiye'de gençlerin üniversite sorunu olduğunu, her gencin üniversiteye gidemediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

''Biliyorsunuz rakamları, istatistikleri. Öncelikli olarak her şehre üniversite kurduk. Her şehirde birden fazla üniversite var. Bu, bizim için fırsat eşitliğinin en önemli başlangıcıydı. Gençlerimizin sesine kulak verdik. Hamdolsun artık pek çok gencimiz 20 yıl öncesine göre kıyasladığımızda üniversiteyi hayal olmaktan öte bir yaşam biçimi olarak istediği üniversiteye, hayallerine kavuştu. Bununla birlikte yıllar boyunca Türkiye'de protestolara şahit olduk. Belki o protestolara içinizde katılanlar da var. Harçlara hayır diyorlardı. Bu ülkenin hiçbir genci maddi imkânsızlığından dolayı üniversiteye gitmekten mahrum kalmasın diye yine bir devrim yazdık ve o devrimle üniversite harçlarını tarihe gömdük. Bugün artık yeni nesil gençler harçlardan bir haber. Ücretsiz bir üniversite ile hamdolsun bir aşama kaydettik.''

Bakan Kasapoğlu, bakanlığına bağlı öğrenci yurtları hakkında bilgi verirken, şunları kaydetti:

''20 sene önce gençler üniversiteye girebilse dahi barınacak yer bulamıyorlardı. Üniversite okumaya gittikleri şehirlerde, varsa akrabalarının yanında kalabiliyor, yoksa büyük zorluklar içerisinde okullarını bitirmeye çalışıyordu. Mevcut yurtların ise hem altyapı, hem kapasite, hem konfor, hem de planlama açısından büyük eksiklikleri vardı. AK Parti göreve geldiğinde bu ülkede sadece 190 adet öğrenci yurdu vardı. Hamd olsun bugün bu sayı 800… Köhne yapıların da tamamını yıkıp yenilerini inşa ederek bu noktaya geldik. Hamd olsun bugün yurt kapasitemiz 850 binden fazla…''