Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu geri almak istiyor

Toprak Razgatlıoğlu, aynı zamanda sporcusu olduğu Red Bull şirketi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Antalya'da, 2022 yılını değerlendirdi, 2023 hedeflerini anlattı.

Dünya şampiyonu olarak girdiği 2022'de Dünya Süperbike Şampiyonası'nda ikinciliği elde eden milli sürücü, şöyle konuştu:

"Sezona çok iyi başlayamadık. Ancak sonradan iyi neticelere ulaştık. Geçen sezon 13 birincilik aldık. Bu sezon 14 yarış kazandık. Yani 14 kez İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Sezon ortasından sonraki çabamız, şampiyonluğa yetmedi. 2023 hedefimiz, sezona daha iyi başlamak ve daha çok mücadele vermek."

Toprak Razgatlıoğlu, kendisine sezon ortasına kadar da daha iyi mücadele sergileme hedefi koyduğunu aktardı. Sezon ortasından sonra sevdikleri pistlerde yarışacaklarını belirten milli motosikletçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya şampiyonluğunu 2023 yılında geri almak için umutluyum. Neredeyse her gün antrenman yaparak kendimi hazırlıyorum. Sezon başında dişimi sıkarsam, güzel mücadele verirsem, daha sonrasında şampiyona için rahat mücadele vereceğime inanıyorum. O yüzden kendimi güçlü tutmaya çalışıyorum. İnşallah yeni sezon istediğimiz gibi geçer. Bu işin içinde teknik problemler de yaşayabiliyoruz. Motosikletten de düşebiliyoruz, her şey olabiliyor. Ben sadece tek taraflı bakmıyorum bu işe. Ben kendi mücadelemi vereceğim. Umarım, tekrar dünya şampiyonluğuna ulaşabiliriz. "

"BELKİ 2024 YILINDA MOTOGP'DE KENDİMİZİ GÖREBİLİRİZ"

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP hedefine ulaşmada iyi bir takımla anlaşmanın şart olduğunu kaydetti.

MotoGP'yi zirve olarak nitelendiren milli sporcu, "Bir gün MotoGP'ye gidip, orada da dünya şampiyonu olmak çok isterim. Ama bundan daha önemlisi, iyi bir takımla anlaşmak. İyi bir takım derken de öyle bir şampiyona gittiğimiz zaman fabrika takımı ile anlaşmamız lazım. Bizim de şu anki hedefimiz, fabrika takımı ile anlaşma imzalayıp, o şekilde MotoGP'e gitmek. Bu olabilirse, belki 2024 yılında MotoGP'de kendimizi görebiliriz. MotoGP'e baktığımız zaman işin zirvesi oluyor. Daha popüler. Formula 1 gibi daha çok izleniyor, daha çok insana erişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süperbike'taki yerlerinin de çok güzel olduğunu vurgulayan milli sürücü, "Bu şekilde olmazsa Süperbike'ta devam edeceğiz. Çünkü Süperbike'ta fabrika takımında yarışıyoruz. Güzel mücadele veriyoruz. Süperbike da zor kategori. Sokakta gördüğünüz motosikletlerin modifiyeli haliyle yarışıyoruz." dedi.

Toprak Razgatlıoğlu, motor sporlarının ülkede son yıllarda geliştiğini, ailelerin daha fazla destek verdiğine dikkati çekti.

Öte yandan, trafikte tüm motosiklet sürücülerinden kasklarını takmalarını ve kurallara uymalarını isteyen milli sporcu, motor sporlarında 2023 yılında daha büyük başarılar elde etmek istediklerini sözlerine ekledi.