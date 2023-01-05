Haber hattı

CRISTIANO Ronaldo'nun, Al-Nassr'a görkemli transferi sonrası Portekiz yıldızın ailesiyle yaşayacağı lüks ev görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Oldukça üst düzey imkânlara sahip olan malikane, 37 yaşındaki futbolcunun isteğine göre tasarlandı.yer alıyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetinde olacak. Süper starın, törende Suudi Arabistan yerinediyerek büyük bir gafa imza atması büyük tepkilere neden oldu.TFF'NIN İstanbul Riva'daki tesislerine, 1 Eylül'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Federasyona 150 metre mesafedeki dere yatağında bulunan bir noktadan gerçekleştirilen saldırıda Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'ya 4 ayrı suçtan 291 yıla kadar hapis cezası istendi.Heyette bilirkişi de yer aldı.MUSTAFA BAKIRHANHER platformda kadın futboluna desteğini sürdüren Vodafone Türkiye,Böylece anlaşmanın resmiyete kavuşmasıyla Dişi Kartallar'ın, sezon sonuna kadar Vodafone'un logosunu taşıyarak sahaya çıkmaya devam edeceği vurgulandı. Beşiktaş'a 11 yıldır destek vermekten gurur duyduklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy,diye konuştu.