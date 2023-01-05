Haber hattı

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Giriş Tarihi: 5.1.2023

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Ronaldo imzayı attı lüks malikaneyi kaptı
CRISTIANO Ronaldo'nun, Al-Nassr'a görkemli transferi sonrası Portekiz yıldızın ailesiyle yaşayacağı lüks ev görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Oldukça üst düzey imkânlara sahip olan malikane, 37 yaşındaki futbolcunun isteğine göre tasarlandı. Villada mini bir futbol ve ufak bir basketbol sahasının yanı sıra açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna odası ile masa tenisi odası yer alıyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetinde olacak. Süper starın, törende Suudi Arabistan yerine 'Güney Afrika'ya geldim' diyerek büyük bir gafa imza atması büyük tepkilere neden oldu.

Saldırıya keşif
TFF'NIN İstanbul Riva'daki tesislerine, 1 Eylül'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Federasyona 150 metre mesafedeki dere yatağında bulunan bir noktadan gerçekleştirilen saldırıda Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'ya 4 ayrı suçtan 291 yıla kadar hapis cezası istendi. 5 Aralık'taki ilk duruşmada olay yerinde keşfe karar verildi. Mahkeme heyeti dün olay bölgesine giderek keşif yaptı. Heyette bilirkişi de yer aldı.
MUSTAFA BAKIRHAN

Vodafone 1 yıl uzattı
HER platformda kadın futboluna desteğini sürdüren Vodafone Türkiye, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı göğüs ve isim sponsorluğunu 1 yıl daha uzattı. Böylece anlaşmanın resmiyete kavuşmasıyla Dişi Kartallar'ın, sezon sonuna kadar Vodafone'un logosunu taşıyarak sahaya çıkmaya devam edeceği vurgulandı. Beşiktaş'a 11 yıldır destek vermekten gurur duyduklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Yaptığımız projelerle spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarının 'Ben de varım' demelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

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