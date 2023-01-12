100. yıl coşkusu

29 Ekim 2023'te 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti, sporun her branşındaimzasını koyacak.birçok şehrimiz dünyanın birçok ülkesinden sporcuları konuk edecek.organizasyonlar,Şubat, organizasyon olarak en yoğun ay olarak öne çıkacak. Tekvando, buz pateni, okçuluk, bilardo, hokey ve kar voleybolu olmak üzere farklı branşlarda 10 organizasyon gerçekleştirilecek.Ülkenin dört bir yanındaki spor tesisleriyle dikkat çeken Türkiye,