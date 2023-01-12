100. yıl coşkusu

Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında futboldan okçuluğa, cimnastikten satranca kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak
29 Ekim 2023'te 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti, sporun her branşında 58 farklı uluslararasıorganizasyona imzasını koyacak. İstanbul, Ankara veİzmir başta olmak üzere, Afyon'dan,Kahramanmaraş'a,Samsun'danKayseri'ye birçok şehrimiz dünyanın birçok ülkesinden sporcuları konuk edecek. 26 Ocak-2Şubat arasında İstanbul'da yapılacakBuz Hokeyi 20 Yaş Altı ErkeklerDünya Şampiyonası'yla başlayacak organizasyonlar, 5-12 Kasım'daAntalya'nın ev sahipliğindekiİşitme Engelliler Avrupa SatrançŞampiyonası ile sona erecek. Şubat, organizasyon olarak en yoğun ay olarak öne çıkacak. Tekvando, buz pateni, okçuluk, bilardo, hokey ve kar voleybolu olmak üzere farklı branşlarda 10 organizasyon gerçekleştirilecek. Futbolda Şampiyonlar Ligifinaline 10 Haziran'da İstanbulAtatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliğiyapacak. Ülkenin dört bir yanındaki spor tesisleriyle dikkat çeken Türkiye, Şırnak ve Van'dafarklı zamanlarda tenis turnuvasıyladünyanın dört bir yanındansporcuları konuk edecek.