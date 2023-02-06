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Giriş Tarihi: 6.2.2023 17:12 Son Güncelleme: 6.2.2023 17:15

Taha Akgül: "Sporcularımız göçük altındadır"

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Taha Akgül: Sporcularımız göçük altındadır

Milli Güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçinin kaldığı binanın yıkıldığını sosyal medyadan duyurarak yardım çağrısında bulundu. Akgül, "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et Yarabbi!" dedi

Milli Güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçinin kaldığı binanın yıkıldığını sosyal medyadan duyurarak yardım çağrısında bulundu. Akgül, "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et Yarabbi!" dedi


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 şiddetindeki deprem sonrasında yetkili kurumlar enkaz altında kalan vatandaşlar için seferber oldu, ekipler deprem bölgelerine sevk edildi. Dokuz saat sonra ise merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde 7,6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Milli Güreşçi Taha Akgül, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada hesabından Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçinin kaldığı binanın yıkıldığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.

30-40 GÜREŞÇİ ENKAZ ALTINDA
Akgül, Twitter'dan "Kahramanmaraş Güreş Kulübünün kaldığı binada da 30-40 sporcumuz göçük altında kaldı..Lütfen güreş kulübümüze kardeşlerimize yardıma gidelim.. Adres: Çarşı PTT bir alt sokağı Maraş/Merkez AFAD @AFADBaskanlik @kasapoglu" dedi. Akgül Instagram hesabından ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu etiketleyerek "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" derken sonrasında şunları yazdı: "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.

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Taha Akgül: "Sporcularımız göçük altındadır"
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