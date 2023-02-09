İyilik kervanı

Galatasaray 34, Fenerbahçe 17. tırını dün yola çıkardı. Malzemeler geldikçe sevkiyatların sayısı artıyor… Beşiktaş’ın 120 taraftarı aşevi kurmak için afet bölgesi Hatay’a gitti. İşte iyilik kervanından öne çıkanlar:
'Futbol sadece futbol değildir' sözü Güney Doğu'dan gelen iç yakan haberle bir kez daha ortaya çıktı... Ülkenin spor kulüpleri, rekabeti bırakıp sivil toplum örgütü rolüne soyundu… Sadece yerli değil,yabancı sporcular,teknik adamlar,yöneticiler maddidestek vermeklekalmadı, gerek kan bağışıyaparak, gerekse tırlara kolitaşıyarak birer sivil toplumgönüllüsüne dönüştü.
GALATASARAY'IN HEDEFI 45 TIR
G.Saray'ın yardım toplama üssü olan Nef Stadı'ndan dün 32. tır afetzedelere ulaşmak için yola çıktı. Hedef 45 tır... Sarı-kırmızılı futbolcu Mertens ve eşi, sabahın ilk saatlerinde stattaydı. Gün boyu Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz,Emre Taşdemir ve OğulcanÇağlayan (Pendik'te kiralık) yardıma koştu. Teknik direktörOkan Buruk da hem çalışanlara moral vermek hem de koli taşımak için olay yerindeydi.
TIRLAR DOLDUKÇA YENİSİ GİDIYOR
Fenerbahçe de dün 10. tırınıyola çıkardığını açıkladı.Yeni yardımlar için ihtiyaçlistesini bir kez daha duyurdu.Bursaspor 17 tırla afetzedelereilaç olmaya çalışırken, TeksasGrubu artık sadecekuru gıda, ısıtıcıve battaniye kabul edeceğiniaçıkladı. Trabzonspor 3 tırlaihtiyaç sahiplerinin yaralarınısarmaya çalıştı. Denizlisportakım otobüsü deprem bölgesineyardım götürmekle kalmadı,oradaki afetzedeleri degüvenli yerlere taşıdı.
ANTALYASPOR, POLİSLERİ UNUTMADI
Sivil Toplum Örgütü gibi çalışan Göztepe Kulübü; yardımları toplarken, onursal başkanMehmet Sepil'in sahibi olduğuSepil Holding 5 milyon TLile yaraları sarmak için hareketegeçti, şirketin çalışanları dabirer maaşlarını deprem bölgesine bağışladığını açıkladı. Antalyaspor, 07 Gençlik üyelerinin yardımlarını 15 kamyon ve 10tır ile kulüp otobüslerine yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdı. Antalyaspor, zor şartlardagörev yapan emniyet mensuplarıiçin de kumanya gönderdi.
MESUT ÖZİL: BİRLİKTEHER ŞEYİ BAŞARIRIZ
MEDIPOL Başakşehir Kulübü de Başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve personeliyle afet bölgesine yardım tırı göndermek için kolları sıvadı. Kulübün yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medyadan o anları paylaşarak 'Zor zamanlarda birlikte her şeyibaşarabiliriz" ifadesini kullandı.
MAX GRADEL'DEN 20 BİN EURO BAĞIŞ
DEPREM sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Demir GrupSivasspor'da forma giyen MaxGradel'den de 20 bin Euro'luk (Yaklaşık 403 bin TL) destek geldi. Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyip, "Türkiye veSuriye'de dramatik depremler yaşandı.Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdekikız ve erkek kardeşlerimizedua ediyorum. Yaralılar içindestek istiyorum" dedi.
'HEPİMİZ AYNI TAKIMDAYIZ' Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen yıldız futbolcular Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu,Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve FerdiKadıoğlu, sosyal medyadan ortak paylaşım yaparak deprem bölgelerine yardım için destek çağrısında bulundu. Futbolcular paylaşımlarına "Yaralarımızı sarabilmek içinhepimiz aynı takımdayız ve desteğinizeihtiyacımız var" notunu düştü.
KOLEKSİYONUNU AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI
İTALYA Serie A'da Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, ülkenin yaralarını sarmak için kilometrelerce öteden seferberlik ilan etti. Merih, ünlü yıldızlarla irtibata geçerek depremzedeler için bağış toplamaya başladı. Milli yıldız, dün saat 15.00 itibariyle açık artırmada formalara verilen rakamları da açıkladı. Ronaldo formasına 1.062 milyon TL, Bonucci formasına 300 bin TL, Dybala'ya ise 350 bin TL fiyat verildiğini duyurdu.