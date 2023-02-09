İyilik kervanı

'Futbol sadece futbol değildir' sözü Güney Doğu'dan gelen iç yakan haberle bir kez daha ortaya çıktı... Ülkenin spor kulüpleri, rekabeti bırakıp sivil toplum örgütü rolüne soyundu…'ın yardım toplama üssü olan Nef Stadı'ndan dünafetzedelere ulaşmak için yola çıktı. Hedef 45 tır... Sarı-kırmızılı futbolcusabahın ilk saatlerinde stattaydı. Gün boyu(Pendik'te kiralık) yardıma koştu.hem çalışanlara moral vermek hem de koli taşımak için olay yerindeydi.yola çıkardığını açıkladı.Yeni yardımlar için ihtiyaçlistesini bir kez daha duyurdu.afetzedelereilaç olmaya çalışırken, TeksasGrubu artık sadecekuru gıda, ısıtıcıve battaniye kabul edeceğiniaçıkladı.ihtiyaç sahiplerinin yaralarınısarmaya çalıştı.takım otobüsü deprem bölgesineyardım götürmekle kalmadı,oradaki afetzedeleri degüvenli yerlere taşıdı.Sivil Toplum Örgütü gibi çalışanKulübü; yardımları toplarken,deprem bölgesine bağışladığını açıkladı.07 Gençlik üyelerinin yardımlarınıkulüp otobüslerine yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.MEDIPOL Başakşehir Kulübü de Başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve personeliyle afet bölgesine yardım tırı göndermek için kolları sıvadı. Kulübün yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medyadan o anları paylaşarakifadesini kullandı.DEPREM sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken,(Yaklaşık 403 bin TL) destek geldi. Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyip,dedi.enerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen yıldız futbolcularve, sosyal medyadan ortak paylaşım yaparak deprem bölgelerine yardım için destek çağrısında bulundu. Futbolcular paylaşımlarınanotunu düştü.İTALYA Serie A'da Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, ülkenin yaralarını sarmak için kilometrelerce öteden seferberlik ilan etti. Merih, ünlü yıldızlarla irtibata geçerek depremzedeler için bağış toplamaya başladı. Milli yıldız, dün saat 15.00 itibariyle açık artırmada formalara verilen rakamları da açıkladı. Ronaldo formasına 1.062 milyon TL, Bonucci formasına 300 bin TL, Dybala'ya ise 350 bin TL fiyat verildiğini duyurdu.