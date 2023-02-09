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Giriş Tarihi: 9.2.2023

İyilik kervanı

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
İyilik kervanı

Galatasaray 34, Fenerbahçe 17. tırını dün yola çıkardı. Malzemeler geldikçe sevkiyatların sayısı artıyor… Beşiktaş’ın 120 taraftarı aşevi kurmak için afet bölgesi Hatay’a gitti. İşte iyilik kervanından öne çıkanlar:

'Futbol sadece futbol değildir' sözü Güney Doğu'dan gelen iç yakan haberle bir kez daha ortaya çıktı... Ülkenin spor kulüpleri, rekabeti bırakıp sivil toplum örgütü rolüne soyundu… Sadece yerli değil, yabancı sporcular, teknik adamlar, yöneticiler maddi destek vermekle kalmadı, gerek kan bağışı yaparak, gerekse tırlara koli taşıyarak birer sivil toplum gönüllüsüne dönüştü.

GALATASARAY'IN HEDEFI 45 TIR
G.Saray'ın yardım toplama üssü olan Nef Stadı'ndan dün 32. tır afetzedelere ulaşmak için yola çıktı. Hedef 45 tır... Sarı-kırmızılı futbolcu Mertens ve eşi, sabahın ilk saatlerinde stattaydı. Gün boyu Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan (Pendik'te kiralık) yardıma koştu. Teknik direktör Okan Buruk da hem çalışanlara moral vermek hem de koli taşımak için olay yerindeydi.




TIRLAR DOLDUKÇA YENİSİ GİDIYOR
Fenerbahçe de dün 10. tırını yola çıkardığını açıkladı. Yeni yardımlar için ihtiyaç listesini bir kez daha duyurdu. Bursaspor 17 tırla afetzedelere ilaç olmaya çalışırken, Teksas Grubu artık sadece kuru gıda, ısıtıcı ve battaniye kabul edeceğini açıkladı. Trabzonspor 3 tırla ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmaya çalıştı. Denizlispor takım otobüsü deprem bölgesine yardım götürmekle kalmadı, oradaki afetzedeleri de güvenli yerlere taşıdı.

ANTALYASPOR, POLİSLERİ UNUTMADI
Sivil Toplum Örgütü gibi çalışan Göztepe Kulübü; yardımları toplarken, onursal başkan Mehmet Sepil'in sahibi olduğu Sepil Holding 5 milyon TL ile yaraları sarmak için harekete geçti, şirketin çalışanları da birer maaşlarını deprem bölgesine bağışladığını açıkladı. Antalyaspor, 07 Gençlik üyelerinin yardımlarını 15 kamyon ve 10 tır ile kulüp otobüslerine yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdı. Antalyaspor, zor şartlarda görev yapan emniyet mensupları için de kumanya gönderdi.




MESUT ÖZİL: BİRLİKTE HER ŞEYİ BAŞARIRIZ
MEDIPOL Başakşehir Kulübü de Başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve personeliyle afet bölgesine yardım tırı göndermek için kolları sıvadı. Kulübün yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medyadan o anları paylaşarak 'Zor zamanlarda birlikte her şeyi başarabiliriz" ifadesini kullandı.

MAX GRADEL'DEN 20 BİN EURO BAĞIŞ
DEPREM sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Max Gradel'den de 20 bin Euro'luk (Yaklaşık 403 bin TL) destek geldi. Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyip, "Türkiye ve Suriye'de dramatik depremler yaşandı. Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimize dua ediyorum. Yaralılar için destek istiyorum" dedi.

'HEPİMİZ AYNI TAKIMDAYIZ'
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen yıldız futbolcular Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan ortak paylaşım yaparak deprem bölgelerine yardım için destek çağrısında bulundu. Futbolcular paylaşımlarına "Yaralarımızı sarabilmek için hepimiz aynı takımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var" notunu düştü.

KOLEKSİYONUNU AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI
İTALYA Serie A'da Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, ülkenin yaralarını sarmak için kilometrelerce öteden seferberlik ilan etti. Merih, ünlü yıldızlarla irtibata geçerek depremzedeler için bağış toplamaya başladı. Milli yıldız, dün saat 15.00 itibariyle açık artırmada formalara verilen rakamları da açıkladı. Ronaldo formasına 1.062 milyon TL, Bonucci formasına 300 bin TL, Dybala'ya ise 350 bin TL fiyat verildiğini duyurdu.

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