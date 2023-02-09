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Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:52

Kansere yakalanan İtalyan kayakçı Fanchini, hayatını kaybetti

AA
Kansere yakalanan İtalyan kayakçı Fanchini, hayatını kaybetti

2017'de yarışmalardan emekli olan İtalyan şampiyon Elena Fanchini, ağır bir hastalık sonucu henüz 37 yaşında Solato'daki evinde hayatını kaybetti.

İtalya Kış Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ciddi bir hastalığın ardından Elena Fanchini, Solato'daki evinde hayata veda etti." denildi.

2006, 2010 ve 2014 Kış Olimpiyatlarında yarışan Fanchini, kanser teşhisi konması sonrasında Pyeongchang 2018'den çekilmişti.

Fanchini, "downhill" kategorisinde 2005 ve 2015 yıllarında Dünya Kupası'nda altın, 2005 Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanmıştı.

Olimpiyat altın madalyalı ABD'li sporcu Mikaela Shiffrin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutku ve nezaketiyle sporumuz üzerinde böylesine güçlü bir etkiye sahip tüm Fanchini ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kansere yakalanan İtalyan kayakçı Fanchini, hayatını kaybetti
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