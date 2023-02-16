Türkiye el ele

enkazdan çıkartılan G.Saray taraftarı Bensu Kural'ın, Fatih Terim ile görüşme isteği gerçek oldu. 'Geçmiş olsun' diyen İmparator,ifadelerini kullandı. Minik futbolsever, Terim'i çok sevdiğini söyledi.forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas'ın önderlik ettiği yardım kampanyasında deprem bölgesindeki vatandaşlar için oyuncular formalarını bağışladı. Napoli'nin yıldızları;ve'nin imzalı formalarının açık artırmada satılacağı belirtildi.okçu Mete Gazoz, birçok sporcu gibi bir eşyasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı. Mete yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki sporcu, altın madalya kazandığı oktan elde edilecek geliri, depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.acıların gölgesindeçocukların örnek davranışlarıgöğüsleri kabartıyor.Afşin'deyazılı topa vurmayandepremzede çocuklariçin Trabzonspor hareketegeçti. AsbaşkanErtuğrul Doğan'ın talimatıüzerine bordomaviliekip,Voleybol Federasyonu, ülkemizi derinden sarsan depremde Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularındanve'nun hayatlarını kaybettiğini duyurdu. Vefatlarla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.Samu Saiz, depremzedelere para bağışında bulunarak destek verdi. 32 yaşındaki İspanyol oyuncunun, AFAD'a 550 bin TL gönderdiği öğrenildi.Diğer futbolcular da erzak ve temel ihtiyaç yardımında bulunmuştu.Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formalarını Kim Yeon-Koung, topladığı bağışla alkış aldı. Kariyerine Güney Kore'de devam eden sporcu, destek sonucu elde edilen rakamı açıkladı.(500 milyon won) ulaştığı kaydedildi.