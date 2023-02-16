Türkiye el ele

Bensu'ya Terim morali Hatay'da enkazdan çıkartılan G.Saray taraftarı Bensu Kural'ın, Fatih Terim ile görüşme isteği gerçek oldu. 'Geçmiş olsun' diyen İmparator, "İyileştiğinde seni maça götüreceğim.Takımın imzalı formasını da hediye edeceğim.Kendine çok iyi bak ve bir an önceiyileş" ifadelerini kullandı. Minik futbolsever, Terim'i çok sevdiğini söyledi.
Napoli formalarınıTürkiye'ye bağışladı Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas'ın önderlik ettiği yardım kampanyasında deprem bölgesindeki vatandaşlar için oyuncular formalarını bağışladı. Napoli'nin yıldızları; Eljif Elmas,Hviça Kvaratshelia,Victor Osimhen ve PiotrZielinski'nin imzalı formalarının açık artırmada satılacağı belirtildi.
Gazoz'un şampiyonlukoku açık artırmada Milli okçu Mete Gazoz, birçok sporcu gibi bir eşyasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı. Mete yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduğum2020 TokyoOlimpiyatları'nda kullandığım okumubağışladım" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki sporcu, altın madalya kazandığı oktan elde edilecek geliri, depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.
Trabzon'dan Afşin'eanlamlı armağan Kahramanmaraş'taacıların gölgesindeçocukların örnek davranışlarıgöğüsleri kabartıyor.Afşin'de 'Türkiye'yazılı topa vurmayandepremzede çocuklariçin Trabzonspor hareketegeçti. AsbaşkanErtuğrul Doğan'ın talimatıüzerine bordomaviliekip, futboltopu ve çocuk formalarıhediye etti.
4 voleybolcudankötü haber geldi TÜRKIYE Voleybol Federasyonu, ülkemizi derinden sarsan depremde Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından GözdeÖztürk, DilekMucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun hayatlarını kaybettiğini duyurdu. Vefatlarla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Sivassporlu Saiz'den550 bin TL yardım SIVASSPORLU Samu Saiz, depremzedelere para bağışında bulunarak destek verdi. 32 yaşındaki İspanyol oyuncunun, AFAD'a 550 bin TL gönderdiği öğrenildi. Dahaönce de Max Gradel;20 bin Euro (404 binTL), Ali Şaşal Vural;300 bin TL bağış yapmıştı. Diğer futbolcular da erzak ve temel ihtiyaç yardımında bulunmuştu.
Eski FenerbahçeliKim'den destek ÜLKEMIZDE Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formalarını Kim Yeon-Koung, topladığı bağışla alkış aldı. Kariyerine Güney Kore'de devam eden sporcu, destek sonucu elde edilen rakamı açıkladı. KimYeon-Koung'un yardımkampanyasındatoplamda 7 milyon340 bin Türk Lirası'na (500 milyon won) ulaştığı kaydedildi.