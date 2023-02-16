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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Türkiye el ele

Türkiye el ele
Bensu'ya Terim morali
Hatay'da enkazdan çıkartılan G.Saray taraftarı Bensu Kural'ın, Fatih Terim ile görüşme isteği gerçek oldu. 'Geçmiş olsun' diyen İmparator, "İyileştiğinde seni maça götüreceğim. Takımın imzalı formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak ve bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı. Minik futbolsever, Terim'i çok sevdiğini söyledi.

Napoli formalarını Türkiye'ye bağışladı
Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas'ın önderlik ettiği yardım kampanyasında deprem bölgesindeki vatandaşlar için oyuncular formalarını bağışladı. Napoli'nin yıldızları; Eljif Elmas, Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin imzalı formalarının açık artırmada satılacağı belirtildi.

Gazoz'un şampiyonluk oku açık artırmada
Milli okçu Mete Gazoz, birçok sporcu gibi bir eşyasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı. Mete yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki sporcu, altın madalya kazandığı oktan elde edilecek geliri, depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.

Trabzon'dan Afşin'e anlamlı armağan
Kahramanmaraş'ta acıların gölgesinde çocukların örnek davranışları göğüsleri kabartıyor. Afşin'de 'Türkiye' yazılı topa vurmayan depremzede çocuklar için Trabzonspor harekete geçti. Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın talimatı üzerine bordomavili ekip, futbol topu ve çocuk formaları hediye etti.

4 voleybolcudan kötü haber geldi
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu, ülkemizi derinden sarsan depremde Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun hayatlarını kaybettiğini duyurdu. Vefatlarla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Sivassporlu Saiz'den 550 bin TL yardım
SIVASSPORLU Samu Saiz, depremzedelere para bağışında bulunarak destek verdi. 32 yaşındaki İspanyol oyuncunun, AFAD'a 550 bin TL gönderdiği öğrenildi. Daha önce de Max Gradel; 20 bin Euro (404 bin TL), Ali Şaşal Vural; 300 bin TL bağış yapmıştı. Diğer futbolcular da erzak ve temel ihtiyaç yardımında bulunmuştu.

Eski Fenerbahçeli Kim'den destek
ÜLKEMIZDE Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formalarını Kim Yeon-Koung, topladığı bağışla alkış aldı. Kariyerine Güney Kore'de devam eden sporcu, destek sonucu elde edilen rakamı açıkladı. Kim Yeon-Koung'un yardım kampanyasında toplamda 7 milyon 340 bin Türk Lirası'na (500 milyon won) ulaştığı kaydedildi.

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