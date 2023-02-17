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Giriş Tarihi: 18.2.2023 00:30

Adıyamanlı kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde vefat etti

AA
Adıyamanlı kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde vefat etti

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Alper Efe Taştaş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Alper Efe Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Adıyamanlı kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde vefat etti
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