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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Spor turu

Spor turu
Taraftar, Ronaldo'yu az daha sakatlıyordu
CRISTIANO Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında Al Taawon'u 2-1 yenerek 3 puanı alırken karşılaşma öncesi Portekizli süperstar büyük bir şoktan son anda kurtuldu. Isındığı anda hayranı olan bir taraftar sahaya girerek Ronaldo'ya doğru yöneldi. Yıldız oyuncu, ayakları kayıp yere serilen futbolseveri son anda fark edip üstünden atladı. 37 yaşındaki futbolcu, gösterdiği bu reflekle sakatlanmaktan kurtuldu. Güvenlik görevlileri, sahaya giren seyirciyi eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun yardımıyla yakalayarak stadyum dışına çıkardı.

İnter, Çalhanoğlu ile pazarlık halinde!
HAKAN Çalhanoğlu'nun İnter'deki geleceği belli oluyor. 29 yaşındaki milli oyuncu için açıklamalarda bulunan İnter CEO'su Giuseppe Marotta, "Hakan Çalhanoğlu ve diğer oyuncuların sözleşmelerini uzatmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Hakan'ın menajeriyle görüşme halindeyiz. Kulüpte yeni kontratı hak eden birçok futbolcu var" dedi.

All-Star'da McClung ve Lillard zirvede
NBA All-Star 2023'ün ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları görsel şova sahne oldu. Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasını 50 tam puan alan Philadelphia 76ers'tan Mac McClung kazandı. 24 yaşındaki basketbolcunun, havada 360 dereceden fazla döndüğü son smacı salonu ayağa kaldırdı. Üç sayı yarışmasının finalinde, son 4 atışını sokarak puanını 26'ya çıkaran Portland Blazers'tan Damian Lillard, Indiana Pacers'tan 2020 şampiyonu Buddy Hield'ın 1 puan önünde ilk şampiyonluğunu aldı. Yetenek yarışmasını ise Utah Jazz kazandı.

Swiatek, Katar'da ikinci kez kazandı
POLONYALI Iga Swiatek, ABD'li Jessica Pegula'yı 2-0 devirerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Pegula karşılaştı. 21 yaşındaki Swiatek, Pegula'yı 1 saat 9 dakika sonunda 6-3 ve 6-0'lık setlerle mağlup etti.

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