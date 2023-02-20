CRISTIANO Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında Al Taawon'u 2-1 yenerek 3 puanı alırken karşılaşma öncesi Portekizli süperstar büyük bir şoktan son anda kurtuldu. Isındığı anda hayranı olan bir taraftar sahaya girerek Ronaldo'ya doğru yöneldi.37 yaşındaki futbolcu, gösterdiği bu reflekle sakatlanmaktan kurtuldu. Güvenlik görevlileri, sahaya giren seyirciyi eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun yardımıyla yakalayarak stadyum dışına çıkardı.HAKAN Çalhanoğlu'nun İnter'deki geleceği belli oluyor. 29 yaşındaki milli oyuncu için açıklamalarda bulunan İnter CEO'su Giuseppe Marotta,dedi.NBA All-Star 2023'ün ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları görsel şova sahne oldu. Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasını 50 tam puan alan Philadelphia 76ers'tan Mac McClung kazandı. 24 yaşındaki basketbolcunun, havada 360 dereceden fazla döndüğü son smacı salonu ayağa kaldırdı. Üç sayı yarışmasının finalinde, son 4 atışını sokarak puanını 26'ya çıkaran Portland Blazers'tan Damian Lillard, Indiana Pacers'tan 2020 şampiyonu Buddy Hield'ın 1 puan önünde ilk şampiyonluğunu aldı. Yetenek yarışmasını ise Utah Jazz kazandı.POLONYALI Iga Swiatek, ABD'li Jessica Pegula'yı 2-0 devirerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.21 yaşındaki Swiatek, Pegula'yı 1 saat 9 dakika sonunda 6-3 ve 6-0'lık setlerle mağlup etti.