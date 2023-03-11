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Giriş Tarihi: 11.3.2023 21:48

ABD'li kayakçı Shiffrin, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!

AA
ABD’li kayakçı Shiffrin, Dünya Kupası’nda tarihe geçti!

ABD'li Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin, Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kayakçı unvanını elde etti.

ABD'li Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin, Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kayakçı unvanını elde etti.

Ocak ayında kazandığı yarış sayısını 83'e çıkaran ve vatandaşı Lindsey Vonn'un rekorunu kırarak disiplininde tarihin en başarılı kadın kayakçısı olan Shiffrin, İsveç'in Are kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yeni bir başarıya imza attı.

Kariyerinin 87. yarış zaferine ulaşan 27 yaşındaki sporcu, erkekler ve kadınlarda en fazla yarış kazanan İsveçli Ingemar Stenmark'ın rekorunu kırdı.

Shiffrin, şu ana kadar 53 slalom, 20 dev slalom, beşer süper G ve paralel, 3 downhill ve 1 Alp disiplini kombine yarışı kazandı.

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ABD'li kayakçı Shiffrin, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
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