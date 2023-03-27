Avrupa’nın yine en büyüğüyüz

ürkiye'yi İspanya'da temsil eden sporcularımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Guadalajara kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, altın madalyaya ulaştı.Milli karateciler büyük sevinç yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında,ifadelerini kullandı. Ayrıca milli karateciler, bireysel olarak da 2'si gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.