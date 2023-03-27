Avrupa’nın yine en büyüğüyüz

Türkiye'yi İspanya'da temsil eden sporcularımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Guadalajara kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, altın madalyaya ulaştı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaşve Enes Özdemir'den oluşanekibimiz, finalde ev sahibiİspanya'yı yenerek şampiyonoldu. Milli karateciler büyük sevinç yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kezAvrupa şampiyonuyuz! AvrupaKarate Şampiyonası'nda altınmadalya kazanan Erkek Kata MilliTakımımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca milli karateciler, bireysel olarak da 2'si gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.