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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Avrupa’nın yine en büyüğüyüz

Avrupa’nın yine en büyüğüyüz
Türkiye'yi İspanya'da temsil eden sporcularımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Guadalajara kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, altın madalyaya ulaştı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan ekibimiz, finalde ev sahibi İspanya'yı yenerek şampiyon oldu. Milli karateciler büyük sevinç yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonuyuz! Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kata Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca milli karateciler, bireysel olarak da 2'si gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.

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Avrupa’nın yine en büyüğüyüz
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