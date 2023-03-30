Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Eray Şamdan, üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu
Giriş Tarihi: 30.3.2023 20:27 Son Güncelleme: 30.3.2023 20:27

Eray Şamdan, üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu

İHA
Eray Şamdan, üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün olimpiyat madalyalı sporcusu Eray Şamdan, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Kariyerinin 11. Avrupa madalyasını kazanan Şamdan, seriyi bozmazken DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan’ın başında yer aldığı Milli Takım da 10 kategoride derece yaparak, en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eray Şamdan, Avrupa Karate Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü. İspanya'nın Guadalajara kentinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda olimpiyat ikincisi milli sporcusu Eray Şamdan, kariyerinin üçüncü Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün ve A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Adnan Şamdan nezaretinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım ise, genel klasmanda İtalya'dan sonra en çok madalya kazanan ülke oldu.

İtalya'nın 11 madalya ile birinci olduğu şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Türkiye genel klasmanda ise altıncı sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
Kılıçdaroğlu'nun kadrosu netleşiyor: PKK'nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...
CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Eray Şamdan, üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA