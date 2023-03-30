Eray Şamdan, üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eray Şamdan, Avrupa Karate Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü. İspanya'nın Guadalajara kentinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda olimpiyat ikincisi milli sporcusu Eray Şamdan, kariyerinin üçüncü Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün ve A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Adnan Şamdan nezaretinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım ise, genel klasmanda İtalya'dan sonra en çok madalya kazanan ülke oldu.

İtalya'nın 11 madalya ile birinci olduğu şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Türkiye genel klasmanda ise altıncı sırada yer aldı.