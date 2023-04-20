Süper Lig köşesi

SÜPER Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen İstanbulspor, Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 6. dakikada sarı-siyahlılar,Antalyaspor, rakibine 43'te Fernando'nun şık frikiğiyle yanıt verdi: 1-1. Ancak İstanbul'un reaksiyonu gecikmedi. Lokilo'nun ortasındaAkdeniz ekibi, 51. dakikada ABD'li yıldızı Haji Wright ile bir kez daha eşitliği yakaladı. 4 dakika sonra Fatih Tekke'nin takımından Onur Ergün durumu 3-2'ye getirdi.GEÇEN hafta Galatasaray'dan 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. İlk devrede korakor geçen mücadelede iki taraf da karşılıklı ataklardan sonuç alamadı. Ev sahibiKasımpaşa,veÖte yandan Paşa'da Papy Djilobodji, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. 28. dakikada Cherif Ndiaye'nin kale önüne yerden gönderdiği topu,düzgün bir vuruşla ağlara göndererek mavi-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 41. dakikada rakibin taç atışında meşin yuvarlağı çalan, çektiği şutla skora 1-1'lik denge getirdi. 48'dekırmızı kart görürken, 56. dakikada penaltıdan sonucu ilan etti: 1-2.