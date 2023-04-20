Süper Lig köşesi

SÜPER Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen İstanbulspor, Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 6. dakikada sarı-siyahlılar, Rroca'nındüzgün vuruşuşla önegeçti: 1-0. Antalyaspor, rakibine 43'te Fernando'nun şık frikiğiyle yanıt verdi: 1-1. Ancak İstanbul'un reaksiyonu gecikmedi. Lokilo'nun ortasında Ba, kalecininsağından topu ağlaragönderdi: 2-1. Akdeniz ekibi, 51. dakikada ABD'li yıldızı Haji Wright ile bir kez daha eşitliği yakaladı. 4 dakika sonra Fatih Tekke'nin takımından Onur Ergün durumu 3-2'ye getirdi. 88'desahneye çıkan Wright,üçüncü defaberaberliği sağlayıptakımına 1puan kazandırdı.
KAYSERİ'DE GOL SESİ ÇIKMADI
GEÇEN hafta Galatasaray'dan 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. İlk devrede korakor geçen mücadelede iki taraf da karşılıklı ataklardan sonuç alamadı. Ev sahibi Kayseri, Mensah ile etkili olamazken, Kasımpaşa, Fall ve Koita'nın vuruşlarındakaleci Bilal Beyazıt'atakıldı. Öte yandan Paşa'da Papy Djilobodji, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Kayserispor45, Kasımpaşa 33 puana yükseldi.
ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİYLE GÜLDÜ
Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. 28. dakikada Cherif Ndiaye'nin kale önüne yerden gönderdiği topu, Badou Ndiaye düzgün bir vuruşla ağlara göndererek mavi-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 41. dakikada rakibin taç atışında meşin yuvarlağı çalan Mahir, çektiği şutla skora 1-1'lik denge getirdi. 48'de Akintola kırmızı kart görürken Cherif Ndiaye, 56. dakikada penaltıdan sonucu ilan etti: 1-2.