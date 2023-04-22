Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu’ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 22.4.2023 21:49

Bakan Kasapoğlu’ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı

İHA
Bakan Kasapoğlu’ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ile gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ile gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun ile 87 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz'i yürekten kutluyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli güreşçilerimiz Adem Burak Uzun ve Ali Cengiz'in başarılarının devamını diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu’ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA