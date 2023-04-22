Bakan Kasapoğlu’ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ile gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun ile 87 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz'i yürekten kutluyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli güreşçilerimiz Adem Burak Uzun ve Ali Cengiz'in başarılarının devamını diliyorum."

