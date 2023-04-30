N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu’nda kazanan Daniel Simiu Ebenyo kazandı!

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 18'incisi düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yenikapı Miting Alanı önünden yarışa başlayan atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.

Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yöneldi. Aynı sahil yolunu izleyen atletler, yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamladı.

Toplamda 533 gönüllünün katıldığı ve saat 09.30'da başlayan koşunun startını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdür İlker Öztürk verdi.

Yarı maratonda erkeklerde 59.52'lik derecesiyle Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo birinci olurken, Faslı Hicham Amghar 59.57'lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Haftu Teklu ise 1.00.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.06.28'lik derecesiyle Kenyalı Purity Jemutai Komen ilk sırayı aldı. Aynı ülkeden Ruth Chepngetich 1.07.18'lik derecesiyle ikinci, vatandaşları Evaline Chirchir 1.07.30'luk derecesiyle üçüncü oldu.

TÜRK ATLETLER

Türk atletlerde erkeklerde İlham Tanui Özbilen, 1.04.19'luk dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yayla Kılıç Gönen 1.11.51'lik dereceyle yarışı bitirdi.

10 KİLOMETRE YARIŞINI ABDULLAH YILDIZ KAZANDI

10 kilometre yarışında erkeklerde Abdullah Yıldız, 32.16'lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda 38.50'lik dereceyle Özge Çolak ilk sırada yer aldı.

Öte yandan organizasyonda paten yarışını 38.39'luk dereceyle Alman Sebastian Mirsch kazandı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Organizasyon için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açıldı.

İstanbul Yarı Maratonu'na havanın da koşuya uygun olması dolayısıyla yoğun ilgi gösterildi. Yenikapı'da kurulan fuar alanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

"BİRİNCİ OLMAYI BEKLİYORDUM"

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Türk sporcular arasında 1.11.51'lik dereceyle kadınlarda ilk sırayı alan Yayla Kılıç Gönen, çok mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 18'incisi düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yayla, ilk defa N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'na katıldığını belirtti.

İspanya'da elde ettiği en iyi derecenin ardından ikinci en iyi derecesine ulaştığını vurgulayan Türk atlet, "Çok mutluyum. Aslında bu yarışa en iyi derece için çıkmıştım. Kotadan Dünya Şampiyonası'na katılabiliyorum. Ekstra Avrupa Şampiyonası olduğu için, puan kazandıran bir şampiyona olduğu için o yüzden yarıştım. Birinci olacağımı bekliyordum. Şimdi önümdeki Dünya Şampiyonası'na odaklanma zamanı." diye konuştu.

Yayla, İspanya'daki başarısının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim. 6 Şubat'ta ne yazık ki bir felaketle karşılaştık, ben de Diyarbakır'da kamptaydım. Son iki hafta kala gerçekten beni çok kötü etkiledi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne dayanarak o yarışmaya katılma kararı aldım. O yarışa bütün Türkiye için katıldım ve en iyi dereceyi elde ettim. Bitiş çizgisinde yarışı tamamladığım zaman gerçekten çok gurur duydum. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, her koşulda ne kadar iyi dereceler elde edebileceğini göstermek istedim. Desteklerinden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu, sponsorlarıma, Antrenörüm Sedat Gönen'e, tüm destekçilerime ve kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin organizasyon kapasitesine de değinen Yayla, "İlk defa katıldığım bu yarı maraton, gerçekten dünya çapında en iyi yarı maratonlar arasında yer alıyor. Bugün ispatladılar ki, çok iyi bir organizasyon ve koordine var burada. O yüzden dünya çapında atletlerin katılmış olması bunu gösteriyor. Emeği geçen bütün Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 18'incisi düzenlenen, 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcının yer aldığı organizasyonda derece elde eden sporcular için start alanının yakınında ödül töreni yapıldı.

Organizasyonda kadın ve erkeklerde birinci olan atletlere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere ise 8 biner dolar para ödülü verildi.

Sporculara ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur tarafından takdim edildi.