Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan bronz madalya!
Giriş Tarihi: 21.5.2023 13:20

Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan bronz madalya!

İHA
Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı’dan bronz madalya!

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası 2. Ayak yarışmasında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı’dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı bronz madalya kazandı.

2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 15-21 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 2. Ayak yarışması sona erdi. Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takım bronz madalya; Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya; İpek Tomruk, Hazal Burun ve Irmak Yüksel'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı. İpek Tomruk ise Makaralı Yay Kadın kategorisinde 4. oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Kibir abidelerine 'yeter' diyeceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin seçim manipülasyonuna tepki: Halkı aldatmaya çalıştılar
Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
Ağlama Duran!
CHP'li Cemil Kılıç'tan 'APO için yasa önerisi' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
HDP’yi sarsan sandık depremi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan bronz madalya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA