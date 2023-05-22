Genç bir adamdım Vakıfbank’la büyüdüm

talyan teknik adam Giovanni Guidetti sadece VakıfBank değil, Türk voleybolunun gelişimine de büyük katkı verdi. Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maç sonrası sıcağı sıcağına duygularını aldık., "Genç bir antrenör olarak geldim ve VakıfBank'la birlikte büyüdüm" dedi.Sarı-siyahlı kulüple yaşadıklarını evliliğe benzeten Guidetti,F.Bahçe'ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün, çok kötü durumda olmamıza rağmen oyuncularımın pes etmediğini gördüğümde, bu şampiyonluğa inanmıştım. VakıfBank'ın başına geçtiğimde genç bir adamdım, takımla birlikte büyüdüm. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık" diye konuştu.hatırlatıp duygularını sorduğumuz İtalyan hoca," ifadelerini kullandı.olan ve VakıfBank'layaşayan Zehra Güneş'e yeni hedefini sorduk. Cevabı netti:Başarılı oyuncu, "Böyle bir takıma sezonu böyle bitirmek yakışırdı. Kaç kupa olursa olsun yetmeyecek ve istemeye devam edeceğiz. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımızı kupayla uğurlamak da güzel oldu.O yanımızda yokken de çok iyi çalıştık, ona destek olduk. Umarım bu kupa ona moral olmuştur.şeklinde konuştu.Paola Egonu,diyerek iddiasını ortaya koymuştu.İtalyan yıldız sözlerine,diyerek başladı ve şöyledevam etti: "Başardığımız için mutluyum.Harika bir maç oldu. Büyük maçlarda oynamakher zaman beni mutlu etmiştir." Bu aradaVakıfBank'la son maçına çıkan4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu 2013, 2017, 2018, 20216 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 20237 Lig Şampiyonluğu 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 20226 Türkiye Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 20234 Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021