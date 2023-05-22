Genç bir adamdım Vakıfbank’la büyüdüm

36 yaşında geldiği sarı-siyahlı kulüple 15 yılda 27 şampiyonluk yaşayan Başantrenör Guidetti, “İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte kazanıyoruz” dedi
İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti sadece VakıfBank değil, Türk voleybolunun gelişimine de büyük katkı verdi. Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maç sonrası sıcağı sıcağına duygularını aldık. VakıfBank'a 2008'deimza attığında 36 yaşında olan ve geridekalan 15 yıla 27 kupa sığdıran 51 yaşındakihoca, "Genç bir antrenör olarak geldim ve VakıfBank'la birlikte büyüdüm" dedi.
'ANNEM DE BİZİMLEYDİ'
Sarı-siyahlı kulüple yaşadıklarını evliliğe benzeten Guidetti, "Bu sezon çok zormaçlar oynadık ama her zaman savaştıkve zirvede olmayı bildik. F.Bahçe'ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün, çok kötü durumda olmamıza rağmen oyuncularımın pes etmediğini gördüğümde, bu şampiyonluğa inanmıştım. VakıfBank'ın başına geçtiğimde genç bir adamdım, takımla birlikte büyüdüm. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık" diye konuştu. Maçtan4 gün önce annesini kaybettiğini hatırlatıp duygularını sorduğumuz İtalyan hoca, "Bu şampiyonluktaannem de banayardım etti, bizimleolduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
CENAZEYE ZORLA GÖNDERDİK
23 yaşında olan ve VakıfBank'la 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2 TürkiyeLigi, 1 Türkiye Kupası ve 1 TürkiyeSüper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş'e yeni hedefini sorduk. Cevabı netti: "Seneye de şampiyonolup üst üste 3. kez Avrupa'nın enbüyüğü olmak istiyoruz." Başarılı oyuncu, "Böyle bir takıma sezonu böyle bitirmek yakışırdı. Kaç kupa olursa olsun yetmeyecek ve istemeye devam edeceğiz. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımızı kupayla uğurlamak da güzel oldu. Giovannimaçtan 4 gün önce annesini kaybetti.O bizimle burada kalmakistedi ancak onu ailesinin yanındaolması gerektiğine ikna ederekgönderdik. O yanımızda yokken de çok iyi çalıştık, ona destek olduk. Umarım bu kupa ona moral olmuştur. O, benim voleyboldakibabam. İnanılmaz saygı duyuyorum.Burada her şeyi ondan öğrendim" şeklinde konuştu.
KUPAYI ALACAĞIMIZI SİZE SÖYLEMİŞTİM SABAH Spor'da 14 Mayıs Pazar günü yayınlananröportajında Paola Egonu, "Artık zamanı geldi,büyük kupayı alacağız" diyerek iddiasını ortaya koymuştu.Karşılaşmaya attığı 40 sayı ile damga vuran,maçın MVP'si seçilen ve 3 farklı kulüple (AGILNovara, Imoco Volley, VakıfBank) bu kupada şampiyonlukyaşayarak tarihe geçen İtalyan yıldız sözlerine,"Size verdiğim röportajda zaten şampiyonolacağımızı, finalden keyifalmaya çalışacağımızı söylemiştim"diyerek başladı ve şöyledevam etti: "Başardığımız için mutluyum.Harika bir maç oldu. Büyük maçlarda oynamakher zaman beni mutlu etmiştir." Bu aradaVakıfBank'la son maçına çıkan Egonu, yeni sezondaülkesi İtalya'da forma giyecek.
GUİDETTİ İLE YAŞANAN 27 ŞAMPİYONLUK
4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu 2013, 2017, 2018, 2021
6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023
7 Lig Şampiyonluğu 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022
6 Türkiye Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023
4 Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021