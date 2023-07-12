‘MHK Başkanı bulmak zor’

Haziran ayında yeniden TFF Başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. MHK Başkanlığına yeni bir atamanın yapılıp yapılmayacağıyla ilgili Büyükekşi, "Herkesin kabul edeceği bir MHK Başkanı bulmak çok zordedi. TFF yönetiminde yapılan görev dağılımı ise şu şekilde:1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Y.K. Üyesi.Başkan Vekili, İ.K. Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Y.K. Üyesi.Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Y.K. Üyesi.Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Y.K. Üyesi.Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Y.K. Üyesi.Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Y.K. Üyesi.İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Y.K. Üyesi.İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Y.K. Üyesi.Milli Takımlardan Sorumlu Y.K. Üyesi.2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Y.K. Üyesi.Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Y.K. Üyesi.Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Y.K. Üyesi.Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Y.K. Üyesi.KADIN Milli Futbol Takımları, Sürat Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Riva'daki törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan ve Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. Cem Oğuz, "Kadın Milli Futbol Takımlarının gücünü artırmak, hızına hız katmak için 'Gücünde Sürat var' sloganıyla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.MUSTAFA NACAR