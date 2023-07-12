‘MHK Başkanı bulmak zor’

Yeni TFF yönetimi ilk toplantısını Riva’da gerçekleştirdi, görev dağılımı yapıldı
Haziran ayında yeniden TFF Başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. MHK Başkanlığına yeni bir atamanın yapılıp yapılmayacağıyla ilgili Büyükekşi, "Herkesin kabul edeceği bir MHK Başkanı bulmak çok zor ama biz asgari müştereklerdebuluşulacak bir kuruloluşturma gayretindeyiz" dedi. TFF yönetiminde yapılan görev dağılımı ise şu şekilde: İBRAHİM BURKAY: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi. YALÇIN ORHAN: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Y.K. Üyesi. YUSUF GÜNAY: Başkan Vekili, İ.K. Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Y.K. Üyesi. AGAH RUŞEN ÇETİN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Y.K. Üyesi. MUSTAFA ERÖĞÜT: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Y.K. Üyesi. ALKIN KALKAVAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Y.K. Üyesi. HALUK KALYONCU: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Y.K. Üyesi. MÜSLÜM ÖZMEN: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Y.K. Üyesi. ALİ DÜŞMEZ: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Y.K. Üyesi. HAMİT ALTINTOP: Milli Takımlardan Sorumlu Y.K. Üyesi. VOLKAN CAN: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Y.K. Üyesi. ERMAN KALKANDELEN: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Y.K. Üyesi. RAMAZAN ÜÇDAN: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Y.K. Üyesi. ŞAFAK MÜDERRİSGİL: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Y.K. Üyesi. Ayrıca kurulların geleceğiyle ilgili de fikiralışverişinde bulunuldu. MHK Başkanlığıiçin bir isim masaya gelmedi. LaleOrta'nın, görevi sürdüreceği iddia edildi.
KADIN FUTBOLUNA SPONSOR DESTEĞİ
KADIN Milli Futbol Takımları, Sürat Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Riva'daki törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan ve Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. Cem Oğuz, "Kadın Milli Futbol Takımlarının gücünü artırmak, hızına hız katmak için 'Gücünde Sürat var' sloganıyla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.
MUSTAFA NACAR