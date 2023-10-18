Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır!

Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliama devam eden İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyürken spor dünyasının ünlü isimleri, Filistin halkına desteklerini sürdürüyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?Barış için dua etmek yeterli değil, sesimizi yükseltmeliyiz. Çünkü dünyanın geriye kalanı bu korkunç trajediyi önlemek için bir şey yapmıyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır" ifadelerini kullandı.Bayern Münih formasını giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui dededi. Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu ünvanını taşıyan Dağıstanlı sporcuise "Filistinliler, Allah sizinle beraber olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur" şeklinde paylaşımda bulundu.Filistin bayrağı desenli tişört giyen Manchester United efsanesi Eric Cantona, sosyal medyadan şu mesajı verdi: "Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor. Özgür Filistin, 2.3 milyonun dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor. Özgür Filistin, İsrail'in dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."İSRAİL dün Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı düzenleyerek büyük bir vahşete imza attı. Spor camiası bu olaya tepki gösterdi. G.Saray sosyal medya hesabından, "Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz" paylaşımı yaparken Beşiktaş da "Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz" dedi. Trabzonspor ise "Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.