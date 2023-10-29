Haber hattı

MANCHESTER United'ın 19 yaşındaki yıldızı Alejandro Garnacho'nun takım arkadaşı ile ilgili paylaşımı başına iş açtı. İngiltere Futbol Federasyonu, kaleci Andre Onana'ya sosyal medyadaemojisi kullanan Arjantinli futbolcu hakkında soruşturma başlattı. Federasyonun bu kapsamda oyuncudan savunma istediği belirtildi. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı alınan galibiyetin ardındanSON iki sezondur yaptığı rekor transfere rağmen istikrarsız bir grafik çizen Chelsea'de çöküş devam ediyor. Premier Lig'in 10. haftasında sahasında Brentford'a 2-0 kaybedenChelsea, 58'de Ethan Pinnock'u durduramazken 90+6.dakikada Bryan Mbeumo sonucu ilan etti.Haftayı kötü kapatan Chelsea, 12 puanda kalırken 15 Ocak 2023'ten bu yana iç sahada son 16 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi.GEÇEN sezon küme düşmenin kıyısından dönenTürkiye Sigorta Basketbol Ligi'ninToplamda 3, üst üste 2. galibiyetini alan siyah-beyazlılar,'ın liderliğinde devreyi 43-34 önde geçti. Beşiktaş, ikinci yarıda da güçlü savunmasıyla rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermezken Berk Uğurlu ve Mitchell'in art arda katkısıyla karşılamayı 16 sayı farkla kazandı.Aliağa-Tofaş: 107-100, Türk Telekom- Bahçeşehir Koleji: 92-95.VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında ağırladığı79 dakika süren karşılaşmada ilk dakikadan beri rakibine üstünlüğünü hissettiren sarı-kırmızılılar, setleri 25-23, 25-16 ve 25-20 kazandı. 11 hücum- 2 blok ile toplamda 16 sayı alan Ayçin Akyol, maçın en skoreri ismi oldu. VakıfBank ise Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı.Nilüfer-Sarıyer: 3-1, Karayolları-Fenerbahçe: 0-3, Beşiktaş-THY: 0-3.NBA'DE San Antonio Spurslü Cedi Osman ile Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren mücadele nefesleri kesti. Normal süresi 111-111 eşitlikle geçilen müsabakanın uzatma bölümündeRockets'ta milli oyuncu