Haber hattı

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Giriş Tarihi: 29.10.2023

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ManU'lu Garnacho'ya 'goril' soruşturması
MANCHESTER United'ın 19 yaşındaki yıldızı Alejandro Garnacho'nun takım arkadaşı ile ilgili paylaşımı başına iş açtı. İngiltere Futbol Federasyonu, kaleci Andre Onana'ya sosyal medyada 'goril' emojisi kullanan Arjantinli futbolcu hakkında soruşturma başlattı. Federasyonun bu kapsamda oyuncudan savunma istediği belirtildi. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı alınan galibiyetin ardından Garnacho, son dakikada penaltı kurtaran Onana'yı 'goril'e benzeterek tebrik etmişti.

Chelsea'den tarihi çöküş: Evindeki 16 maçta 2 galibiyet
SON iki sezondur yaptığı rekor transfere rağmen istikrarsız bir grafik çizen Chelsea'de çöküş devam ediyor. Premier Lig'in 10. haftasında sahasında Brentford'a 2-0 kaybeden Pochettino'nun ekibi, bu sezon 4'üncü yenilgisini aldı. Chelsea, 58'de Ethan Pinnock'u durduramazken 90+6.dakikada Bryan Mbeumo sonucu ilan etti. Brentford, rakibine konuk olduğu 3 lig maçını da kazanırken bunu başaran tarihteki ilk takım oldu. Haftayı kötü kapatan Chelsea, 12 puanda kalırken 15 Ocak 2023'ten bu yana iç sahada son 16 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi.

Beşiktaş Emlakjet'ten potada güç gösterisi
GEÇEN sezon küme düşmenin kıyısından dönen Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin beşinci haftasında Onvo Büyükçekmece'yi 86-70 mağlup etti. Toplamda 3, üst üste 2. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Matthews ve Needham'ın liderliğinde devreyi 43-34 önde geçti. Beşiktaş, ikinci yarıda da güçlü savunmasıyla rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermezken Berk Uğurlu ve Mitchell'in art arda katkısıyla karşılamayı 16 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar: Aliağa-Tofaş: 107-100, Türk Telekom- Bahçeşehir Koleji: 92-95.

Galatasaray filede set vermeden galip
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında ağırladığı Ankara PTT'yi 3-0 ile geçip üst üste 2'nci zaferini aldı. 79 dakika süren karşılaşmada ilk dakikadan beri rakibine üstünlüğünü hissettiren sarı-kırmızılılar, setleri 25-23, 25-16 ve 25-20 kazandı. 11 hücum- 2 blok ile toplamda 16 sayı alan Ayçin Akyol, maçın en skoreri ismi oldu. VakıfBank ise Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı. Diğer sonuçlar: Nilüfer-Sarıyer: 3-1, Karayolları-Fenerbahçe: 0-3, Beşiktaş-THY: 0-3.

NBA'deki Türk derbisinde kazanan Cedili Spurs
NBA'DE San Antonio Spurslü Cedi Osman ile Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren mücadele nefesleri kesti. Normal süresi 111-111 eşitlikle geçilen müsabakanın uzatma bölümünde Spurs, rakibini 126-122 yendi. Rockets'ta milli oyuncu Alperen; 25 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 14 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmalık performansıyla damga vurdu. Spurs'te Cedi Osman da 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette katkı sağladı.

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