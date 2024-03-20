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Giriş Tarihi: 20.3.2024 21:20 Son Güncelleme: 20.3.2024 21:20

Eczacıbaşı Dynavit’ten CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda

Eczacıbaşı Dynavit’ten CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında konuk ettiği İtalya’nın Carraro Imoco takımına 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik setlerle 3-1 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, kupaya yarı finalde veda etti.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı final etabında veda etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak

Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, De Kruijf, De Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro

Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25

Süre: 100 dakika (21,27,31,21)

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Eczacıbaşı Dynavit’ten CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda
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