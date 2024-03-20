Eczacıbaşı Dynavit’ten CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı final etabında veda etti.