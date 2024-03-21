Türkoğlu’ndan bir başarı daha

Dünyanın en zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni (2022: 16 saat 28 dakika) ve Kuzey Kanalı'nı (2023: 11 saat 48 dakika) genç yaşta yüzerek önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü23 yaşındaki yüzücü, bu başarıyla Ocean 7 hedefinde en önemli 3 geçişi geride bıraktı. Türkiye saatiyle 09.00'da Yeni Zelanda'daki Picton'dan denize giren Aysu, 27 kilometrelik parkuru geçerek Wellington'a ulaştı. Karaya ayak basan ultramaraton yüzücüsü, 7 saat 21 dakika gibi rekor bir sürede etabı tamamladı.