Türkoğlu’ndan bir başarı daha

Dünyanın en zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni (2022: 16 saat 28 dakika) ve Kuzey Kanalı'nı (2023: 11 saat 48 dakika) genç yaşta yüzerek önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini de tamamladı.
23 yaşındaki yüzücü, bu başarıyla Ocean 7 hedefinde en önemli 3 geçişi geride bıraktı. Türkiye saatiyle 09.00'da Yeni Zelanda'daki Picton'dan denize giren Aysu, 27 kilometrelik parkuru geçerek Wellington'a ulaştı. Karaya ayak basan ultramaraton yüzücüsü, 7 saat 21 dakika gibi rekor bir sürede etabı tamamladı.