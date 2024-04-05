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Giriş Tarihi: 5.4.2024

Finalin adı: F.Bahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit

Finalin adı: F.Bahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit finalde kozlarını paylaşacak. Play-off yarı final serisinde, sarı-lacivertliler, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Seriyi 2-0 kazanan F.Bahçe finale yükselen ilk takım oldu. Karşılaşmanın setleri de 25-23, 17-25, 25-23,
25-14'lük skorlarla sona erdi. F.Bahçe adına Fedorovtseva kaydettiği 27 sayıyla maçın skorer ismi oldu. Yarı finalin diğer ayağında ise Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finalde Kanarya'nın rakibi oldu.
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Finalin adı: F.Bahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit
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