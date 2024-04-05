Finalin adı: F.Bahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit finalde kozlarını paylaşacak. Play-off yarı final serisinde,Seriyi 2-0 kazanan F.Bahçe finale yükselen ilk takım oldu. Karşılaşmanın setleri de 25-23, 17-25, 25-23,25-14'lük skorlarla sona erdi. F.Bahçe adınamaçın skorer ismi oldu. Yarı finalin diğer ayağında ise