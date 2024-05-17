"Filenin Sultanları" yarın İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki 3'üncü maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Geçen yıl VNL'de kazandığı şampiyonlukla ülkeler sıralamasında "1" numaraya yükselen Türkiye, etaptaki 3'üncü maçında yarın İtalya karşısına çıkacak. Antalya Spor Salonu'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.

Milli takım, VNL'nin ilk etabını 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.

İTALYAN SANTARELLİ "TEKRAR" PEŞİNDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğü görevine 27 Aralık 2022'de getirilen İtalyan Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları" ile boy gösterdiği ilk organizasyon VNL'de şampiyonluk kazandı.

Milli takımla daha sonra ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de "Filenin Sultanları"nı şampiyonluğa taşıdı.

İtalyan başantrenörle Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve olimpiyatlara katılma hakkı alan milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 33 maçta 29 galibiyet aldı.

Santarelli yönetimindeki "Filenin Sultanları" İtalya'yı FIVB Milletler Ligi'nde grup ve çeyrek finalde 3-0, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde de 3-2 mağlup etmeyi başardı.

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

"Filenin Sultanları", ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak. VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.