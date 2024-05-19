Büyük yarışta yelkenler fora

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenenYalıkavak Marina'dan yarın başlayacak ekipler sınıflarına göre Rodos ve Simi Adası'nı dönerek tekrarHalikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.