Büyük yarışta yelkenler fora

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlar, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere 3 etapta gerçekleştirilecek.
Yalıkavak Marina'dan yarın başlayacak ekipler sınıflarına göre Rodos ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da finiş yapacak.
Halikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.