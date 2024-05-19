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Giriş Tarihi: 19.5.2024

Büyük yarışta yelkenler fora

Büyük yarışta yelkenler fora
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlar, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere 3 etapta gerçekleştirilecek. Yalıkavak Marina'dan yarın başlayacak ekipler sınıflarına göre Rodos ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da finiş yapacak. Halikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.
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Büyük yarışta yelkenler fora
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