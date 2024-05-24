Haber hattı

adınlar dünya sıralamasının 157. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin final turunda Jana Fett'i 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.Zeynep böylece Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem İlkel'den sonra büyük turnuvalarda ana tabloya kalan 5'inci Türk tenisçi olarak tarihteki yerini aldı.üper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Hollanda'nın dünyaca ünlü kulübü Ajax'ın başına geçti. Türk oyuncuFransa ekibi Nice ile olan sözleşmesi 2025'e kadar devam eden Farioli ile anlaşmaya vardığını açıkladı.sözleşme imzaladığı duyuruldu. Bu sezon 54 puan toplayan ve ligi 5. bitiren Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.aponya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metrede 10.53 saniyelik zamanlamasıyla organizasyon rekoru kırarak şampiyon olan Serkan Yıldırım bir kez daha gururlandırdı.Serkan böylece 100 metreden sonra 400 metrede de dünya şampiyonluğuna ulaştı. 17 Mayıs'ta başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonası yarın sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da başarılı sporcuyu tebrik etti.odafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Sponsorluğumuz kapsamındaki tanıtım çalışmalarımızı "Dünya duysun biz buradayız" kampanyasıyla başlattık" diyen Şahin,Voleybola katkı sağlamak için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.